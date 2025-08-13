Crece el malestar en un sector docente por el acuerdo salarial en Neuquén: una seccional de ATEN va al paro

La seccional Capital de ATEN anunció un paro de 24 horas con concentración y marcha en la ciudad de Neuquén para el próximo 21 de agosto. El motivo es el acuerdo salarial que rige para los docentes y estatales de la provincia, que prevé aumentos trimestrales por IPC y para el gremio, no refleja la realidad económica de los trabajadores. La medida, por ahora, no tiene aval de la conducción provincial del sindicato.

«Si el acuerdo no es con la base docente, el conflicto va a existir«, aseguró la secretaria general de la entidad sindical en Neuquén capital, Angélica Lagunas, en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

La huelga se votó en una asamblea realizada esta mañana en el gimnasio de la escuela N°2. En esa instancia, que según el gremio contó con más de 1.500 asistentes, se aprobó también una movilización el jueves que viene.

El recorrido iniciará en el monumento a San Martín, pasará luego por el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y culminará en la Casa de Gobierno, con una sentada y la entrega de una nota a las autoridades provinciales.

Asambleas y convocatoria, el pedido de ATEN Capital

Lagunas justificó la acción en la «falta de asambleas» por parte de la conducción provincial que responde al secretario general Marcelo Guagliardo y pidió una nueva convocatoria del Gobierno para discutir los salarios del sector.

Dijo que el actual esquema de aumentos trimestrales, cuya última actualización fue de 6,56% en julio, no tiene en cuenta incrementos sensibles para los sueldos docentes, como los servicios y alquileres, haciendo que los ingresos «queden muy por detrás» de la inflación.

Propuso, como forma de recomposición, que se derogue la ley de presentismo que desde el año pasado rige en la provincia para que ese plus «pase al salario básico» de todos los trabajadores.

También pidió un aumento 10% sobre el ingreso base y a partir de ahí, «empezar a discutir aumentos mensuales por IPC».

La dirigente dijo que las medidas anunciadas para la semana próxima solo se modificarán si existe un llamado a paritarias del Gobierno neuquino o de la conducción provincial de ATEN para realizar asambleas.

El sector que se referencia con Guagliardo viene de ganar las elecciones internas del sindicato en la provincia. Su candidata fue Fany Mansilla, que se convirtió en la nueva secretaria general al precisamente vencer a Lagunas, que competía por la oposición.