Paro de ATEN: Marcelo Guagliardo criticó la votación de la capital y defendió el acuerdo salarial en Neuquén

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, cuestionó este jueves la votación de la seccional Capital que ayer definió llamar a un paro y movilización, en desacuerdo por la evolución de los aumentos salariales en función de la inflación. El dirigente aclaró que «no tiene facultades para hacerlo» y que la medida pone en riesgo el acuerdo con el gobierno provincial. «Lo que sucedió con la conducción de la capital está por afuera de ATEN, no tiene existencia en términos sindicales», definió.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, Guagliardo definió ese llamado como «una iniciativa de un sector interno de ATEN que perdió el año pasado la asamblea que discutió el acuerdo». Se trata de la seccional que conduce Angélica Lagunas, quien se enfrentó y perdió frente a la candidata oficialista, Fany Mansilla, en las elecciones del gremio realizadas este año.

Mansilla asumirá el mandato en diciembre de este año.

Guagliardo plantéo que la seccional «no tiene facultades» para llamar a un paro y planteó que «lo que sucedió con la conducción de la capital está por afuera de ATEN, no tiene existencia en términos sindicales».

ATEN Capital convocó ayer a una asamblea unificada que votó un paro de 24 horas con concentración y marcha en la ciudad de Neuquén para el próximo 21 de agosto. El reclamo es que el gobierno convoque a una nueva mesa salarial, con el planteo de que los salarios están perdiendo frente a la inflación.

Paro de ATEN: «Tenemos que ser muy serios»

Guagliardo desconoció ese llamado y defendió el acuerdo vigente con la gestión de Rolando Figueroa que implica aumentos trimestrales atados a la inflación que miden el Indec y Estadística y Censos de la provincia.

«Tenemos que llegar a la próxima mesa de negociación con la mayor fortaleza posible. Ahí es donde tenemos que poder discutir cómo mejoramos la experiencia de este año en términos salariales y cómo mejoramos las condiciones de trabajo», apuntó el dirigente, quien alertó que, con este tipo de medidas, «lo ponemos en riesgo».

«Tenemos que ser muy serios», advirtió el titular de ATEN, quien afirmó que «una medida nuestra impacta en más de 250.000 estudiantes».

Paro de ATEN: cuánto gana un docente en Neuquén

El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, indicó a Diario RÍO NEGRO que el salario inicial del maestro de grado en Neuquén, actualizado a julio, se ubicó en $1.104.000 frente al promedio nacional que es de $700.000.

Y que el del cargo de mayor antigüedad en la provincia se ubicó en el mismo mes en $1.667.000, cuando el promedio es de $1.065.000.

El dirigente detalló que, de enero a julio de 2025, los salarios se modificaron un 28% en total con los incrementos que incluyó el acuerdo firmado con el gobierno.

Un 11% que se aplicó a partir de enero con un incremento del básico y otros componentes del salario que repercutieron también en jubilaciones más un 17% de suba que llevan acumulada por IPC.

El acuerdo vigente aún contempla actualizaciones en octubre (con la inflación de julio, agosto y septiembre) y una última en enero (con la inflación de octubre, noviembre y diciembre).

El IPC acumulado en lo que va del año, incluyendo julio, se midió en 17,3% según Indec, y en 21,4% según Estadística y Censos de Neuquén.