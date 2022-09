Descontarán el sueldo a más de mil docentes que hicieron paro en Neuquén

Serán más de mil los docentes de Neuquén que sufrirán un descuento de los salarios por haber hecho paro ayer, miércoles. Así lo anunció el Ministerio de Educación, como respuesta a la medida de fuerza organizada por seccionales opositoras a la conducción provincial de ATEN. La jornada, que incluyó una marcha por el centro capitalino, terminó con un pliego de reclamos que serán llevados al ministro Osvaldo Llancafilo.

Según el comunicado de esta mañana, hasta el momento se había registrado que 1.200 docentes de Neuquén capital y Plottier se habían adherido al paro. Nada se menciona de Centenario ni Picún Leufú, las otras seccionales sobre las que también se había anunciado que llamaba a la jornada de lucha.

Según Educación, esta cifra se desprende del relevamiento de los distritos escolares y de los mensajes que las familias enviaron a un número de Whatsapp habilitado para tal fin. Explicaron que el descuento responde a que «no existe agravio o afectación de derechos laborales que justifiquen tal medida, como tampoco la información formal por la vía que la normativa establece». Se refieren, en ese último punto, a que ATEN provincial no fue el que llamó al paro y lo anunció oportunamente al ministerio.

Reclamos y denuncias, con un apoyo constante

Desde Gobierno repitieron lo mismo que en agosto, cuando ocurrió la misma situación, y es que «Neuquén tiene una de las mejores pautas salariales del país» y que el diálogo está abierto. En esa oportunidad, el descuento se anunció a más de 1.300 docentes, lo que, por lo similar de las cifras, marca la estabilidad del apoyo que reciben las seccionales opositoras, que se referencian con Angélica Lagunas.

La jornada de ayer unió a todos los niveles y se organizó en comisiones, explicaron desde ATEN capital. Se repitió el reclamo de duplas pedagógicas y equipos disciplinarios, algo que va en línea con el planteo de la dirección provincial sobre la necesidad de más cargos. Resolvieron que con todas las conclusiones se hará un documento que será enviado a Llancafilo.

Esta jornada de lucha también estuvo atravesada por la denuncia de ATEN capital contra el Consejo Provincial de Educación (CPE) por una contratación directa por 58 millones de pesos, durante cuatro meses. «Denunciamos que el día 22 de agosto el CPE mediante la res. 1066 se determinó la contratación directa de la empresa Arbit y Alippi S.A.S cuyo nombre fantasía es Pewen Salud Mental Integral Patagonia para auditar certificados médicos de los trabajadores de la educación», informaron en un comunicado.

Desde la seccional cuestionan que no se haya realizado una convocatoria pública y que se decida un gasto tan grande cuando les responden que no pueden crear más cargos ni responder a otras demandas porque no se puede «erogar presupuesto a esta altura del año».