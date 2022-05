El Gobierno llamó a Unter a conciliación obligatoria

El Gobierno de Río Negro está decidido a impedir una nueva semana con paro de 48 horas por parte del gremio de los docentes Unter y por eso el Ministerio de Trabajo notificó esta mañana al sindicato respecto de la conciliación obligatoria dictada a partir de las 0 del 4 de mayo.

Unter resolvió en el último Congreso dos semanas con paros y en los próximos días se disponía a cumplir la medida de fuerza el miércoles 4 y jueves 5. Pero la gobernadora confirmó hoy que a través del Ministerio de Trabajo se dictará la conciliación obligatoria que intimará al sindicato a suspender las medidas de fuerza.

“Basta de paros, basta de no ir a trabajar, esto no puede ser la variable de ajuste la educación de los chicos”, dijo Carreras en una entrevista con Radio 6 Bariloche y ratificó con énfasis que “esta semana va haber clases”.

Minutos más tarde de esta afirmación de la gobernadora, el Ministerio remitió la notificación a la Unter y convocó al sindicato de los docentes a una reunión paritaria para el viernes a las 10 en Viedma. El sindicato ya tenía previsto su Congreso para el mismo viernes.

La mandataria indicó además que los salarios de abril llegan para los docentes con el descuento de tres días de paro y afirmó que queda un día por descontar que se decidió pasar a la próxima liquidación para no afectar los ingresos porque “está muy duro el nivel de inflación”.

Unter tendrá paritaria el viernes con nuevos temas en discusión

El gobierno se prepara para retomar paritarias el próximo viernes 6 de mayo y la gobernadora anticipó que pretende tener una discusión de diez días para evaluar alternativas.

Señaló que terminará con la “metodología de que el gobierno propone y el gremio rechaza, nos vamos a sentar todos a ver cuál es la solución. El paro no es una solución”.

Dijo además que pondrá en discusión otros temas ante la Unter, como el “plus por formación” para docentes de Nivel Medio, porque la mitad de los profesores son idóneos y no se valora a quienes tienen título universitario para su desempeño.

“Basta de hablar solo de salarios, vamos a hablar de calidad educativa”, afirmó Carreras y dijo que el 50% de los docentes de Nivel Medio “son idóneos, tienen título secundario solamente y están dando en el secundario”.

Según analizó, en otros ámbitos laborales se otorga un ítem por título pero en el sector docente no está contemplado. A su entender, esta sería una herramienta para alentar a la formación y capacitación de los docentes.

“Vamos a proponer que se busque el modelo de clasificación de los títulos, que se revisen las horas de formación y el nivel de formación, ¿es universitario o no? ¿es lo mismo? no, no es lo mismo, necesitamos que nuestros docentes se actualicen en su formación”, indicó Carreras quien remarcó su condición de docente de profesión.

También la mandataria afirmó que evaluará la suspensión de las jornadas institucionales para evitar que de ese modo se pierdan días de clase para los alumnos.

La Policía tendrá aumento con un nuevo ítem

Carreras dijo además que los agentes de la Policía de Río Negro, cuyos familiares se movilizaron la semana pasada en reclamo de mejoras salariales, tendrán un incremento a través de un nuevo plus.

La mandataria prefirió llamarlo «ítem» y dijo que será similar al plsu de pandemia otorgada al sector de Salud.

«Será específico para Seguridad y se irá modificando en función de categorías, rangos, y va a tener relación con el propio escalafón policial», indicó y señaló que esta mejora se reflejará en la próxima liquidación salarial que se cobra en junio.