El gremio de Camioneros levantó el bloqueo en San Nicolás y volvió a recolectarse residuos

Tras dos días de reclamo, el Sindicato de Camioneros cesó sus acciones gremiales que bloqueaban la distribución de alimentos y la recolección de residuos en la ciudad de San Nicolás, según anunciaron esta noche sus responsables.

Se refirió a lo ocurrido, el intendente de la localidad, Manuel Passaglia a través de su cuenta de Twitter. «Perdió la Extorsión«, escribió. Passaglia, poco antes había asegurado que de persistir el bloqueo iba a municipalizar la recolección de basura.

El local Diario Norte indicó por otro lado que llegaron a buen puerto las negociaciones de la empresa ENTRE, que tiene la concesión de la recolección de residuos en el distrito, luego que se aprestara a firmar la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo.

Durante los días sábado y domingo, la ciudad careció de la circulación de camiones y de recolección de residuos, por la protesta que mantuvo el Sindicato de Camioneros, liderado por Hugo y Pablo Moyano, tras la detención de dos dirigentes de la seccional local acusados de extorsión contra una empresa.

El intendente Passaglia había advertido que la ciudad quedó «rehén de los Moyano».

«Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar», había expresado el intendente.

Los detenidos por la presunta extorsión son el titular de la seccional San Nicolás de Camioneros y concejal del Frente de Todos, Maximiliano Cabaleyro, y Fernando Espíndola.

La empresa de recolección de residuos acaba de comunicar al #municipio que levantan el paro y varios transportistas nos confirman que mañana vuelven a circular. Celebramos la medida que trae alivio a los vecinos de San Nicolás. — Manuel Passaglia (@manupassaglia) April 11, 2022

