El paro de ATE en Bariloche afecta las clases y el reclamo puso el foco en la crisis habitacional

El paro de 24 horas de ATE Río Negro tiene fuerte impacto en Bariloche en las escuelas, con la suspensión de clases en muchos establecimientos por la adhesión de porteros, en el hospital y centros de salud, donde además se suma un paro de Asspur. La protesta se hizo visible hoy en el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas en reclamo de políticas públicas que den solución a la demanda habitacional.

ATE volvió al paro a nivel provincial en el contexto de una medida nacional de la CTA Autónoma, con el pedido de nuevas paritarias, a pesar de haber firmado el acuerdo anterior con el Gobierno provincial.

Sin embargo, la seccional Bariloche mantiene una estrategia diferente a la conducción provincial y ya semanas atrás realizó paros en rechazo a la propuesta salarial del gobierno de Arabela Carreras. Hoy se sumó a la medida provincial.

ATE para hoy por 24 horas y reclama políticas habitacionales en Bariloche. Foto: Chino Leiva

Esta vez el gremio ATE decidió hacer visible una problemática, que alcanza a todos los sectores trabajadores y la comunidad en general, que es la necesidad de acceder a la tierra y la vivienda.

«El Estado tiene tierras pero no se las da a los trabajadores, se las da a personas que pagan en dólares, no beneficia a los sectores populares. Queremos acceder a la tierra y pagar, pero no hay políticas en este sentido«, señaló a RÍO NEGRO Isabel Molina, secretaria general de CTA Autónoma en Bariloche que encabezó hoy junto a referentes de ATE la protesta frente a la sede del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas.

Molina indicó que hace dos años se realizó un relevamiento interno entre los estatales y el 65% no tenía vivienda. Dijo que esa cifra no varió.

Patricia Reinahuel, secretaria adjunta de ATE Bariloche, dijo que la movilización de hoy en el Instituto de Tierras tuvo por objetivo entregar un documento a la titular del organismo Paula Meira para que se ofrezcan soluciones y recordó que tiempo atrás la funcionaria asumió el compromiso.

ATE protestó hoy frente al Instituto Municipal de Tierras y Viviendas por la crisis habitacional de Bariloche. Foto: Chino Leiva

Recordó que hace poco tiempo el gremio terminó de recibir las 50 viviendas del explan Techo Digno, que le fueron adjudicadas hace diez años. Pero hace pocas semanas se realizó un sorteo para dos viviendas que quedaban disponibles y se postularon 120 afiliados que reunían las condiciones, un parámetro de la necesidad habitacional.

Molina también señaló que «hay profesionales o especialistas que llegan a trabajar al hospital y se tienen que ir porque no encuentran alquiler o no pueden pagar lo que piden».