Elecciones 2025: en modo campaña, gremios de Neuquén llaman a votar contra el «ajuste» y la «motosierra»

El Frente de Sindicatos Estatales de Neuquén emitió este lunes un comunicado en el que llamó a votar en contra del «ajuste» y la «motosierra» en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. En un documento, firmado por gremios entre los que figuran ATEN, UPCN y SEJuN, critican duramente las políticas implementadas por el gobierno nacional de La Libertad Avanza.

En el texto, las organizaciones sindicales aseguran que el modelo económico actual ha provocado «la pérdida de parte importante del poder de compra» de salarios y jubilaciones, el cierre de «miles de PYMES» y un aumento de los despidos tanto en el sector público como en el privado.

Gremios de Neuquén denuncian endeudamiento: qué opinan sobre el apoyo de Estados Unidos

Asimismo, denuncian un recorte en el financiamiento de áreas como educación, salud, ciencia y tecnología, y un «acelerado endeudamiento externo» que, según afirman, pone al país «de rodillas ante el gobierno de los EEUU», condicionando a las generaciones presentes y futuras.

Si bien reconocen las «ventajas comparativas» de Neuquén que permiten una mejora relativa, los gremios advierten que la provincia «no está exenta» de estas políticas. Manifiestan que su aplicación en el territorio «traerá más pobreza y exclusión y aún peores consecuencias ambientales».

Por eso, el frente hizo «un llamado a nuestro pueblo» para votar con «responsabilidad y compromiso» en defensa de los intereses comunes, concluyendo con la consigna: «NO MAS AJUSTE. NO VOTAMOS MOTOSIERRA».

Además ATEN, UPCN y Sejun el comunicado lleva la firma de Unavp, Fasemp, Anel y Siprosapune.