Oposición recargada: el Congreso desafía a Javier Milei con una batería de proyectos y embates políticos

El alivio que consiguió el gobierno de Javier Milei con la promesa de asistencia financiera de Estados Unidos choca con la realidad en el Congreso, donde el presidente enfrenta otra semana asfixiante. Rechazo a dos vetos, reforma de los Decretos de Necesidad y Urgencia, interpelaciones a Karina Milei y una incipiente movida contra el diputado y candidato José Luis Espert forman parte del menú de una oposición que no cede en su ofensiva y utiliza al Parlamento como su vidriera de campaña.

En la Cámara de Diputados, los armadores opositores se toparon con dificultades logísticas y postergaron para el 8 de octubre la sesión que pensaban pedir para este miércoles. Sin embargo, el jueves está previsto que sesione el Senado, donde los bloques no oficialistas tienen prácticamente garantizados los dos tercios de los votos para voltear definitivamente los vetos a las leyes de presupuesto universitario y emergencia pediátrica en el hospital Garrahan.

El debate estará signado por el antecedente de la emergencia en discapacidad, donde el Poder Ejecutivo promulgó la ley insistida por el Congreso pero se niega a aplicarla por su costo fiscal. La oposición (que en Diputados presiona con la destitución del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, vía moción de censura) vigilará que se reasignen partidas para implementar también las leyes de universidades y Garrahan una vez que los vetos queden enterrados.

Por otra parte, acorralan desde ambas cámaras a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. En el Senado intentarán dictaminar este miércoles una serie de pedidos de interpelación de Unión por la Patria para que la hermana del presidente rompa el silencio en el recinto sobre los casos de presuntas coimas en discapacidad y $LIBRA. Los proyectos también alcanzan a Francos y al ministro de Salud, Mario Lugones, quien además del caso de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) es cuestionado por el manejo del drama del fentanilo contaminado.

Karina Milei en la mira: citada al Congreso, la oposición evalúa forzar su comparecencia

En Diputados, Karina Milei está citada para comparecer este martes a las 16 ante la comisión investigadora $LIBRA. La semana pasada faltó porque se encontraba de viaje con la comitiva presidencial en Estados Unidos, pero también le dieron la chance de presentarse este martes, o que ella misma ponga fecha. Hasta el momento no respondió y la oposición analiza pedir autorización judicial para trasladarla a declarar por la fuerza pública.

El mismo martes, a las 14, los diputados firmarán dictamen sobre la restricción en el uso de los DNU. Un sector importante de la oposición quiere avanzar con la media sanción del Senado, pero como se necesita mayoría absoluta para la aprobación (129 votos) se vuelve clave el rol de dos bloques que intentarán hacer modificaciones para hacer más laxa la reforma: la UCR y la Coalición Cívica. De este modo, el proyecto volvería al Senado y el Gobierno ganaría tiempo.

Entre las opciones que barajan quienes prefieren una ley más moderada figuran la de quitar el plazo para la aprobación de los DNU (el proyecto establece que, si el Congreso no se pronuncia en 90 días, los decretos caen), o bien que la nueva ley comience a regir en 2027, con el próximo presidente, lo que le permitiría a Milei seguir salteando el Congreso y gobernando mediante esta herramienta dos años más.

Presión K contra Espert

El debate sobre el Presupuesto 2026, que comenzará este miércoles a las 13, sumó una polémica inesperada: Unión por la Patria exige remover de la presidencia de la comisión al libertario José Luis Espert por presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos. Según una revelación periodística del portal ElDiarioAR, Machado habría transferido U$D 200.000 a Espert con el supuesto fin de financiar su campaña en 2019.

“José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”, alertó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, a quien se sumaron otros integrantes de la bancada en redes sociales.

La bronca con Espert no es nueva: en la oposición le reprochan mantener cerrada su comisión, lo que obliga a emplazarla permanentemente desde el recinto. A su vez, el oficialista ignoró los fuertes planteos que le hicieron en la última reunión para que el ministro de Economía, Luis Caputo, asista a defender el Presupuesto 2026; tan solo anunció la visita del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Hace unas semanas, Martínez había sugerido su intención de desplazar a Espert, quien lidera la lista violeta en provincia de Buenos Aires. Ahora, el kirchnerismo huele sangre en plena campaña e intentará concretar las amenazas, aunque para lograrlo tendrá que conseguir adhesiones en otros bloques y aprobar un nuevo emplazamiento en el pleno.

Paralelamente, el arco opositor mantiene firme el reclamo por Caputo. La semana pasada, el diputado cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de modificación de la Ley de Administración Financiera para que el ministro de Economía de turno esté obligado a defender el Presupuesto en el Congreso en un plazo de entre 10 y 30 días hábiles posteriores al ingreso del proyecto.

Corresponsalía Buenos Aires