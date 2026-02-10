Ante la urgencia de aprobar la reforma laboral, el Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias: hasta cuándo

El Gobierno Nacional definió en las últimas horas una modificación en el calendario del Congreso. Ante la urgencia por sancionar la reforma laboral antes de la apertura de sesiones ordinarias, el Ejecutivo resolvió extender el plazo de las extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero.

Según confirmaron integrantes de la mesa política de Javier Milei a Infobae, la decisión busca ganar tiempo ante un cronograma ajustado por los feriados de Carnaval (lunes 16 y martes 17) y cumplir con los plazos legales que exige el reglamento de la Cámara de Diputados para la emisión de dictámenes.

De la reunión donde se definió la prórroga participaron también el ministro de Economía, Luis Caputo; su par de Interior, Diego Santilli; el asesor Santiago Caputo; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; y el titular de Diputados, Martín Menem.

De esta forma, el presidente Javier Milei firmará un nuevo decreto para prorrogar el período, que originalmente finalizaba antes. El objetivo es que el mandatario llegue al domingo 1° de marzo con la ley bajo el brazo para su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Cómo afectó el feriado de carnaval a los planes por la reforma laboral

La decisión se terminó de cocinar en la reunión de mesa política que encabezaron esta mañana Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El problema detectado por los estrategas oficiales es técnico: el reglamento establece que si faltan 10 días o menos para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico.

Con los feriados en el medio y el riesgo de que los diputados viajen a sus provincias, el Gobierno necesitaba estirar la fecha límite para garantizar que el dictamen esté listo antes del 18 de febrero. En Balcarce 50 admiten que hubo un error de cálculo inicial en la hoja de ruta, que ahora se subsana con esta extensión.

La reforma laboral es la «obsesión» de Milei para el inicio del año político. El debate comenzará este miércoles en el Senado con la intención de que pase rápidamente a Diputados sin sufrir modificaciones.

Para lograr los votos, el oficialismo habilitó a sus negociadores a aceptar más de 20 modificaciones en el articulado.

Sin embargo, hay un punto de tensión que involucra directamente a las provincias: el Gobierno resiste la eliminación de la reducción en el Impuesto a las Ganancias.

Esta medida es fuertemente cuestionada por los gobernadores -incluso los aliados- que ven afectada la recaudación coparticipable de sus distritos, un tema de especial sensibilidad para las provincias por el impacto en los salarios regionales.

Qué pasa con la baja en la edad de imputabilidad y el resto de la agenda

Además de lo laboral, la Cámara Baja tiene en carpeta tratar el próximo jueves la Ley Penal Juvenil, con la intención de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur.

Por la falta de tiempo, otros temas de alto perfil quedaron relegados para más adelante, como el acuerdo comercial con Estados Unidos y la Ley de Glaciares.