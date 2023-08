La CTA de los Trabajadores pidió en Viedma mejoras en los servicios del Ipross

La CTA de los Trabajadores de Río Negro presentó este martes un petitorio en la sede central del Ipross en reclamo de mejores prestaciones médicas y farmacéuticas y un plan especial para los adultos mayores.

La presentación estuvo acompañada por más de 11.000 firmas que fueron recolectadas durante el pasado mes en distintos puntos de la provincia.

El acto fue encabezado por Jorge Molina, secretario General de la entidad; Emiliano Sanhueza, secretario General de Sitrajur; y Brenda Morales, secretaria General de Soyem de Bariloche; y también se hicieron presentes representantes de Asspur y de la Coordinadora de Jubilados de Río Negro.

Molina señaló que «esto es un reclamo justo» porque «nuestra obra social no funciona» y «cuando uno se enferma tiene que sacar plata de su bolsillo para poder hacerse atender» y agregó que «no hay ninguna prestación que esté cubierta como corresponde».

«Pero también venimos a decirle al Ipross y al gobierno que nosotros no somos cautivos de una obra social, en realidad tenemos una obra social que debería funcionar de manera excelente, porque hacemos los aportes en tiempo y forma» y explicó que «si hay una masa de afiliados importantes y no nos enfermamos todos juntos, la obra social debería tener un muy buen servicio y superávit todos los meses» pero «es cautiva del gobierno que usa los fondos como quiere».

Para Sanhueza «hay prestaciones que no se brindan, medicaciones que se quitan del vademecun y serias deficiencias financieras» que tiene que ver «con un política salarial que diseñó el gobierno de la provincia en la que prioriza las sumas no remunerativas. Una situación que no sólo afecta el bolsillo de los trabajadores, también al sistema previsional y a las arcas de la obra social».