La Uocra declaró estado de emergencia y anunció movilizaciones: «Los salarios quedaron atrasados»

La Uocra declaró, tras un nuevo desacuerdo en paritarias, estado de emergencia y adelantó movilización con impacto en todo el país. En este sentido el referente del gremio en Neuquén, Víctor Carcar, hablo en RÍO NEGRO RADIO y aseguró que «los salarios quedaron atrasados».

Escuchá al referente de la Uocra en Neuquén, Víctor Carcar, en RÍO NEGRO RADIO:

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) a través de un comunicado publicado el 26 de mayo, informó nuevas movilizaciones «producto de la negativa de la Cámara Argentina de Construcción (Camarco) de llegar a un acuerdo de recomposición salarial que contemple los índices inflacionarios».

La medida abarcará a todos los sectores de actuación incluidos en la industria de la construcción y prevé la realización de asambleas en lugares de trabajo, aunque no descartan «medidas de acción directa» en los próximos días.

Una «realidad compleja» ante la falta de acuerdo salarial y la paralización de obras públicas

Al respecto el gremialista de Neuquén, Víctor Carcar, manifestó: «La realidad es compleja por el tema de que los salarios quedaron atrasados respecto a la inflación, perdieron mucho poder adquisitivo». Explicó que el gremio ya estaba llevando a cabo otras medidas por problemas que ya lograron ser solucionados, pero la situación que más los acompleja es la de no poder lograr un acuerdo salarial.

«El gobierno establece una paritaria con números fijos que no reflejan la inflación que hubo en estos meses», aseguró. Carcar contó que «hay paritarias que se dieron en otros gremios pero no fueron homologados en el Ministerio de Trabajo» y señaló que sin esa homologación, no les pagan por lo cual los albañiles buscan equiparar el salarios a través de viandas o plus salariales.

También destacó que la situación es difícil debido a la paralización de la obra pública que ya dejó a casi noventa mil trabajadores «fuera del sistema» y sostuvo que resulta necesario que se reactiven las obras.

Respecto a la situación de las obras en Neuquén, también refirió que se ralentizaron las obras en los yacimiento pero aún así siguen manteniendo «un nivel de ocupación muy importante».

Uocra en Neuquén y su incursión en la política

Sobre una posible incursión en la política por pare de la seccional de la Uocra en Neuquén, Víctor Carcas señaló que tienen la «orden a nivel nacional» de «participar donde se pueda en política».

En este sentido habló sobre los rumores de una posible postulación de César Godoy a diputado nacional, histórico referente de la Uocra, y dijo que lo ven «con buenos ojos» por lo cual le brindarán su apoyo.

«La idea es acompañarlo a ver qué posibilidad tiene de ser candidato porque también está dentro de un partido que es cerrado y no hay participaciones. La idea desde la sindical es acompañar a todos los compañeros», sostuvo.