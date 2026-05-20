Uno por uno, quiénes son los cuatro hermanos de Juliana Awada y a qué se dedican

La familia de Juliana Awada siempre despertó curiosidad por su fuerte vínculo con el mundo empresarial, el arte y la moda. Aunque la ex Primera Dama es la integrante más conocida del clan, sus hermanos también construyeron carreras destacadas en distintos ámbitos, desde la actuación hasta las artes visuales y la industria textil.

Según repasó Revista Caras, los hijos de Elsa Esther “Pomi” Baker y Abraham Awada crecieron ligados al universo empresarial familiar, aunque cada uno encontró su propio camino profesional y personal.

Daniel Awada: el perfil empresario y el legado textil familiar

Daniel Awada es el mayor de los hermanos y uno de los principales referentes del negocio familiar vinculado a la moda. Forma parte de Grupo Altatex, la empresa fundada por sus padres, y estuvo detrás del crecimiento de marcas reconocidas como Cheeky y Como Quieres que te Quiera.

A diferencia de Juliana o Alejandro, mantiene un perfil mucho más reservado y suele aparecer únicamente en eventos corporativos o celebraciones familiares importantes. Además, es padre de Nadine Awada, quien también se vinculó al universo de la moda y suele compartir contenidos relacionados con moda en redes sociales.

Zoraida Awada: la hermana más reservada del clan

Dentro de la familia, Claudia Zoraida Awada es una de las integrantes más alejadas de la exposición mediática. Sin redes sociales públicas ni apariciones frecuentes frente a cámaras, eligió mantenerse completamente enfocada en el ámbito privado y empresarial.

Al igual que otros integrantes del clan, participa de los negocios vinculados a la industria textil y comercial que desarrolló la familia Awada a lo largo de los años. Sin embargo, evita las entrevistas y los eventos sociales de gran repercusión.

Su presencia pública suele limitarse a algunas fotografías familiares compartidas por Juliana Awada o por otros integrantes cercanos del entorno.

Alejandro Awada: el actor más conocido de la familia

Alejandro Awada es, probablemente, el hermano más famoso de Juliana dentro del mundo artístico. Nacido el 7 de diciembre de 1961, decidió alejarse del negocio familiar para dedicarse de lleno a la actuación.

Con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, participó en producciones reconocidas como Historia de un clan, Iosi, el espía arrepentido y El bar.

A diferencia de otros miembros de la familia, Alejandro mantiene una presencia activa en medios y redes sociales. Además, suele hablar públicamente sobre la intimidad del clan Awada y participa de distintos eventos culturales y sociales.

En su vida personal, es padre de Nai Awada, quien heredó la veta artística familiar y construyó su propia carrera como actriz y figura televisiva.

Leila Awada: arte contemporáneo y bajo perfil

Leila Awada eligió un camino completamente diferente al empresarial y encontró su lugar en el mundo de las Bellas Artes. Se dedica al arte plástico y visual, con exposiciones de cuadros y esculturas contemporáneas.

Aunque mantiene un perfil muy bajo, suele aparecer en eventos vinculados a sus muestras artísticas y proyectos culturales. Según detalló Caras, está casada con Miguel Galperín, director del Centro de Experimentación del Teatro Colón, y juntos formaron una familia ligada al universo artístico.

Sus obras suelen centrarse en propuestas contemporáneas y experimentales, algo que la convirtió en una figura respetada dentro del circuito cultural.

Juliana Awada, la más mediática de la familia

La menor de los hermanos es, sin dudas, la figura más conocida del clan. Juliana Awada logró construir una fuerte presencia pública no solo por su paso como Primera Dama, sino también por su estilo ligado al minimalismo elegante, la naturaleza y el lifestyle relajado.

En redes sociales comparte parte de su vida cotidiana, sus proyectos vinculados al diseño y momentos familiares, mostrando siempre el fuerte vínculo que mantiene con sus hermanos y el resto de su entorno cercano.