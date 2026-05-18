Paritaria salarial: ATE aceptó la oferta del Gobierno y Unter convocó a su Congreso

A la propuesta salarial del gobierno de Río Negro, el Plenario de ATE respondió este lunes con su aceptación, aunque peticionó por modificaciones en las asignaciones familiares.

En cambio, la respuesta de la Unter llegará recién el jueves, cuando se reúna su Congreso, convocado a Viedma con el propósito de analizar el ofrecimiento formalizado el jueves pasado por el ministerio de Educación.

UPCN no concurrió -directamente- a la reunión de la Función Pública, rechazando la metodología y la práctica adoptada en ese ámbito.

En paritarias, los funcionarios confirmaron la actualización por el índice inflacionario para el cuatrimestre junio-septiembre, aplicando las subas en forma bimestral. La primera con las remuneraciones de junio y la segunda con las de agosto.

Al retirarse, la conducción de la Unter no se mostró conforme con ese ofrecimiento, pero la resolución de la organización comenzará a delinearse con las asambleas seccionales -que se cumplirán a partir de este martes- que definirán los mandatos al Congreso del jueves 21.

Por su parte, el gremio ATE, que conduce Rodrigo Vicente, reunió al Plenario de Secretarios Generales y aceptó por «amplia mayoría la oferta salarial», recordando que ese «aumento cuatrimestral se liquidará en dos bimestres y utilizará como índice el promedio entre el IPC nacional y el IPC Viedma».

El comunicado también consignó que la organización «exigió además que se convoque de manera urgente a paritarias para definir un incremento en las Asignaciones Familiares, que en Río Negro se encuentran absolutamente retrasadas».

El pago de asignación por hijo en Río Negro llega a los 12.000 pesos frente a los 113.028,80 pesos de parte de la Nación.

Por su parte, la resolución de ATE contempla la «regularización de todas las formas contractuales y el Pase a Planta Permanente, como también, la «incorporación al básico de la suma fija (250.000) correspondiente a la compensación 2025».

Además, recordó la cancelación de «las recategorizaciones adeudadas y acordadas oportunamente con esta entidad, que benefician mayoritariamente a trabajadores de las leyes 1844 y 1904. Se trata -agregó- de un monto global de más de 1600 millones de pesos».