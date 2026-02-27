Marcha masiva al Congreso: incidentes y fuerte operativo policial en la protesta contra la reforma laboral

El Congreso se vuelve a convertir en un escenario de tensión, debate y protesta. A las 11 se vuelve a abrir debate por la reforma laboral y por este motivo, las calles de Buenos Aires se volvieron a llenar de manifestantes.

Protesta masiva contra la reforma laboral en Buenos Aires

La protesta de está viernes estará encabezada por trabajadores de FATE y organizaciones de izquierda que comenzaron la mañana bloqueando casi por completo la autopista Panamericana, una de las más transitada de la ciudad bonaerense.

La medida de fuerza se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluyó efectivos de Gendarmería y además de registrarse fuertes demoras en el tránsito, hubo momentos de tensión e incidentes.

AHORA OBELISCO. La Policía de la Ciudad reprime el corte en rechazo a la reforma laboral esclavista y en apoyo a los trabajadores de Fate y todas las luchas. pic.twitter.com/FqAi6PW0VP — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) February 27, 2026

El Gobierno, como en ocasiones anteriores, dispuso un fuerte operativo policial. Informaron que se desplegarán cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad. El operativo incluye a las brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, celulares para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales.

Desde la cartera de Seguridad se informó que “el protocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza”, sin importar el grado de masividad de la concentración.

El primer momento de tensión se registró cerca de las ocho cuando las primeras columnas de manifestantes se fueron encaminando a la plaza Congreso. Hubo enfrentamientos con los efectivos que intentaban despejar la 9 de Julio y según informó el Same, hubo un policía herido que tuvo ser trasladado al hospital Ramos Mejía, con heridas leves.

Medios nacionales informaron que la Policía de la Ciudad está armando un cordón con escudos para que los manifestantes caminen por la vereda y eviten protestar sobre la traza.

Protesta contra la reforma laboral en Buenos Aires: las agrupaciones que se movilizan

Según la información brindada por Infobae, el Frente Sindical Unidos (FreSU) —integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros— convocó a un paro nacional con movilización para hoy.

La columna principal partirá a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, con la consigna de rechazar la iniciativa oficialista y exigir mejoras salariales.