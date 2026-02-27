Marchan en Neuquén contra la reforma laboral de Javier Milei: ¿cómo siguen las protestas de este viernes en Río Negro?

Este 27 de febrero de 2026 se llevará a cabo otra jornada de paro nacional. La medida fue anunciada por distintos gremios y organizaciones sociales con el fin de expresar un rechazo total a la reforma laboral que entra nuevamente a debate en el Senado.

La movilización central se realiza en Buenos Aires, en inmediaciones del Congreso que una vez más se vuelve en el escenario de una fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición. En Neuquén y Río Negro la adhesión al cese de actividades será contundente y habrá actividades en distintas ciudades.

Paro nacional contra la reforma laboral: las actividades en Neuquén y Río Negro

En Neuquén la seccional ATE Neuquén convocó a sumarse a un paro por 24 horas y además anunció que habrá movilización desde las 10.30 en el centro de la ciudad. Asimismo los gremios docentes como Adunc y la seccional ATEN capital, informaron que se sumarán a la medida nacional con una marcha.

La convocatoria empezó a las 11 en el monumento a San Martín, misma hora que se abrió debate en el Senado por la reforma laboral. Por la columna de manifestantes, se interrumpió el tránsito en la Avenida principal de Neuquén.

Imagen tomada de la cámara de la ciudad

En tanto en Río Negro, las CTA Autónoma provincial y el gremio Adunc también realizarán este viernes un paro general de 24 horas acompañado de movilizaciones en distintas ciudades de la provincia. Según lo detallado, las marchas se harán:

A las 18 en Roca: los manifestantes se reunirán en la plaza San Martín

A las 18 en Viedma, también con convocatoria en la plaza San Martín.

A las 18 en Bariloche en calles Onelli y Moreno

«La reforma laboral de Milei se frena en las calles y en esta nueva sesión, con la fuerza y unidad de los trabajadores, no permitamos que los traidores avancen», apuntó Adunc en la convocatoria.