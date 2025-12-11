Marcha y paro en Neuquén: los reclamos de ATEN y Siprosapune con actividades en plena zona centro

Este jueves será una jornada de movilizaciones gremiales en Neuquén. Por un lado ATEN harpa un paro de 24 horas con marcha en rechazo a la reforma laboral, previsión y educativa que busca impulsar Javier Milei; y por el otro, el gremio de salud Siprosapune también cumplirá con un paro de actividades pero con reclamos que apuntan principalmente contra el Gobierno de Neuquén.

Paro y marcha de ATEN en Neuquén

Mediante un comunicado lanzado, la Comisión Directiva Provincial de ATEN informó que en un nuevo plenario de Secretarios y Secretarias generales, se tomó la decisión de realizar un paro total de actividades.

«La moción fue votada en las asambleas del pasado 1 de diciembre», indicaron y agregaron que junto al paro, realizarán a las 11 una concentración en el monumento a San Martín para luego marchar por la ciudad.

La iniciativa se hará en rechazo a las reformas que impulsó el Gobierno y también exigirán «respuestas a los reclamos de Aten».

Paro de Siprosapune

Siprosapune informó que el paro también será de 24 horas y declararon:

Estado de Asamblea Permanente.

Quite de colaboración y retención de tareas ambulatorias del 09/12 al 12/12.

La agrupación apuntó contra el gobierno neuquino y resaltó que «continúa sin atender el reclamo de lxs profesionales de la salud pública».

En la publicación informaron que tras «un año de manifestaciones en los hospitales y en las calles —y aun después de haber reconocido que nuestros salarios eran bajos y que existe un déficit de profesionales en toda la provincia— el gobierno insiste en desoír un reclamo más que legítimo. Como si fuera poco, vuelve a negociar a espaldas de lxs trabajadorxs con sus gremios afines, acordando sumas en negro y una actualización trimestral por IPC que, lejos de recomponer, profundiza el atraso salarial y prolonga la crisis de un sistema de salud muy debilitado».

«Exigimos la inmediata apertura de una mesa salarial específica para el sector salud. Reclamamos poder discutir nuestras propias condiciones laborales y salariales, sin la intervención de sectores ajenos que priorizan acuerdos mezquinos para lxs trabajadorxs en beneficio de sus propios intereses. La salud pública debe ser un eje central en la agenda del gobierno de la Neuquinidad», concluyeron en la convocatoria.