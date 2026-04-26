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Política

La CGT confirmó la movilización por el Día del Trabajador y criticó las políticas del Gobierno

El cosecretario de la CGT, Cristian Jerónimo, confirmó la movilización del 30 de abril por el Día del Trabajador y apuntó contra el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Además, cuestionó reformas impulsadas por Federico Sturzenegger y anticipó un homenaje al Papa Francisco.

Redacción

Por Redacción

CGT.

CGT.

    El cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara), Cristian Jerónimo, ratificó la convocatoria a la próxima movilización del jueves 30 por el Día del Trabajador, y sostuvo que “son el bastión de resistencia» a la gestión del presidente Javier Milei.

    La CGT confirmó la movilización por el Día del Trabajador

    En la misma línea, repudió proyectos impulsados desde el Gobierno Nacional, particularmente sobre los vinculados al sistema aduanero, en línea con iniciativas promovidas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. También remarcó que cualquier modificación del Código Aduanero ”debe ser analizada con responsabilidad», dado su impacto estratégico en la economía nacional.

    El gremialista manifestó su preocupación por el “impacto actual de las distintas medidas adoptadas” por Milei y señaló una creciente incertidumbre en amplios sectores productivos: «No nos sorprende el rumbo que tiene este Gobierno y la poca sensibilidad que muestra ante las consecuencias que generan sus políticas económicas”, agregó.

    Por otra parte, el sindicalista señaló que en la movilización de este jueves también recordarán al papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, para brindarle un homenaje desde la CGT por «su defensa del mundo del trabajo, de los trabajadores y de las representaciones gremiales».

    «Esta movilización es una expresión de rechazo a las políticas actuales y un llamado a reabrir el diálogo en torno a un modelo económico con eje en la producción y el trabajo”, concluyó Jerónimo.

    NA


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    Día del Trabajador

    Javier Milei

      El cosecretario general de la CGT y titular del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara), Cristian Jerónimo, ratificó la convocatoria a la próxima movilización del jueves 30 por el Día del Trabajador, y sostuvo que “son el bastión de resistencia" a la gestión del presidente Javier Milei.

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