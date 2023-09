No cesa el conflicto en las oficinas de Registro Civil de Neuquén

Los administrativos del Registro Civil de Neuquén ingresaron hoy en el día 13 de paro por tiempo indeterminado, sin que se logren acuerdos para cesar las medidas de fuerza. Ayer protestaron en la vereda del Registro Civil de la calle San Martín al 755 y se retiraron pasado el mediodía, en tanto hoy concentraban en el local de ATE y tras la asamblea, definían qué pasos seguir.



La lista de reclamos es larga, sin embargo, la designación de personal y la falta e insumos para la tarea administrativa son las claves del conflicto, según los delegados de ATE en el área de Registro Civil Provincial.



Según se especificó, faltan concursos para cubrir vacantes de trabajo. Hay un acuerdo de designación de contratados que ascendería a las 90 personas, pero el decreto no se firma, según precisó el delegado del sector, Huenui Pilquiñan Calfucura, debido a que los borradores circulan entre las oficinas de Economía de la provincia y las y los funcionarios del Registro Civil, sin un acuerdo ni firma del decreto.



Pilquiñan explicó, por ejemplo, que en la oficina del Registro Civil de San Patricio del Chañar no tiene conectividad por una deuda con el proveedor de internet que ascendería a los 8 mil pesos, que la oficina de Villa Traful abre sólo 2 días a la semana porque el empleado debe ir desde Villa La Angostura o que en Chorriaca y Quili Malal, la sede de entrega de documentación, está cerrada.



“No hay impresoras porque hace 2 años se enviaron a arreglar y no volvieron y las que hay, no tienen tinta: no se pueden entregar las colillas de certificación del DNI en trámite, ni copias de actas de nacimiento, ni se produjeron compras de libretas de casamiento”, describió.



El delegado de ATE aseguró que intervino la subsecretaría de Gobierno de la provincia en el inicio del conflicto, sin embargo, el titular Juan Pablo Ponchiardi arguyó luego que aguardaba definiciones de la “transición”, dijo el delegado, en referencia al intercambio de información del gobierno entrante con la actual administración del goberador Omar Gutiérrez.



Sostuvo que los problemas operativos por la falta de insumos son graves y que durante las jornadas electorales no se notó, porque la atención y entrega de DNI estuvo a cargo de las oficiales de justicia.



Pilquiñan manifestó que solo hubo un acercamiento informal donde se les indicó que “están trabajando en los decretos”, en respuesta a la demanda de incorporación de eventuales.



Desde ATE señalaron que en julio, ante la urgencia por falta de administrativos, se aceptó la figura de ¨eventual¨ para cubrir vacantes prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo en carácter de excepción.



Destacaron que no cesan las dilaciones y no hay ingresos, con la atención al público resentida y trabajo que se acumula.



Los reclamos incluyen mejoras de infraestructura en las oficinas, que se respeten las licencias, renovación de equipamiento y solución en los inmuebles donde se vencen contratos de alquiler, entre otros. «El último viernes derivamos los trámites de matrimonio a la Dirección General de inspecciones. Ellos se hicieron cargo y habrán buscado la manera de celebrarlos”, se indicó.