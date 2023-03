Paritaria judicial: el STJ frenó el aumento del 6% y el gremio se prepara para dos días de protesta

La relación entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y los referentes del gremio de los trabajadores judiciales, Sitrajur, ingresó en un punto de tensión por el rechazo a la última propuesta salarial. Desde el sindicato anunciaron que terminarán la semana con protesta y paro de actividades.

A través de un comunicado de prensa, el STJ informó anoche que la oferta de recomposición salarial que fue rechazada desde Sitrajur- no les permitirá pagar los sueldos del mes de febrero con el 6% de aumento.

«La negativa del gremio significa la imposibilidad de liquidar por planilla complementaria el incremento ofrecido para el mes de febrero, del 6 por ciento, y también impide la liquidación con los sueldos de marzo del otro tramo de aumento ofrecido, que acumulaba el 11,83 por ciento», explicaron.

Y detallaron que en la última paritaria que se desarrolló el 9 de marzo, los funcionarios judiciales presentaron una propuesta «superadora» en varios de los items reclamados por el gremio que conduce Emiliano Sanhueza.

«Se eliminó el requisito de un piso inflacionario para volver a reunirse en el ámbito paritario. Se previó revisiones para los meses de mayo, agosto, noviembre y enero del 2024. Por otra parte, ofreció elevar el porcentaje de recomposición salarial para el mes de febrero, llevándole al 6 por ciento. Marzo, un 5,5 por ciento, siempre acumulativo. Ambos puntos tendrían, de haberse aceptado, un impacto inmediato con una liquidación complementaria y con la liquidación mensual en proceso de cierre. En la práctica, un 6 por ciento más un 11,83 por ciento», detallaron.

La propuesta de incremento incluía un 5,7 en abril, un 5,5 en mayo, un 5,6 en junio, julio y agosto y un 5 por ciento para cada uno de los meses siguientes. Por su carácter acumulativo, implicaba un 87,42 por ciento, sujeto a revisiones, aseguraron. «Además, todas estas recomposiciones, de haber sido aceptadas, eran trasladables al valor de la hora extra y las bonificaciones que perciben distintos organismos», indicaron.

Rechazo y paro

Paralelamente, el gremio de los judiciales convocó a una protesta y a un paro que se realizarán mañana jueves y el viernes.

Las medidas comenzarán mañana (16/3) a partir de las 10 e incluye una retención de servicios con movilización dentro de todos los edificios judicial. También convocaron a un paro de actividades para el viernes (17/3) y llamaron a movilizarse en Viedma, hasta la sede del STJ.

«La protesta es en virtud en virtud del rechazo a la última oferta salarial y por un aumento acorde al proceso inflacionario y con forma de actualización que evite la pérdida del poder adquisitivo», explicaron a través de un comunicado que dio a conocer la conducción central.

Por eso se declararon en estado de alerta y movilización, y entre otros puntos elevaron un amplio reclamo al STJ:

• Pauta salarial de carácter redistributivo de la masa salarial en favor de las categorías iniciales.

• Propuesta acorde al proceso inflacionario que iguale o supere los índices de inflación.

• Garantías inmediatas de recomposición salarial que comprenda la totalidad de los meses del 2023.

• Que el contexto político eleccionario provincial no afecte las negociaciones salariales de los trabajadores.

• Tratamiento del proyecto de Ley 331/2022 del Fondo Compensador Complementario de Jubilaciones y Pensiones del 82 % móvil para trabajadores/as judiciales.

• Democratización del Poder Judicial con perspectiva de género.

• Contraturno Funcionarios de Ley.

• Zona Inhóspita.

• Regulación de subrogancias y sus respectivos llamados a concursos.

• Acceso a última categoría escalafonaria de los Sectores Ordenanza, Mantenimiento y Choferes.

• Entrega de indumentaria, espacio propio y provisión de computadoras que permitan acceder al Sistema Mara.

• IPROSS de los trabajadores estatales: No más plus, reintegros en tiempo y forma, profesionales de todas las especialidades, políticas integrales de prevención, cobertura de rehabilitación en salud mental y consumo problemático; cobertura de enfermedades oncológicas al 100 % y programas integrales para adultos mayores