Paritarias en Río Negro: ATE aceptó la oferta y UPCN la rechazó

La propuesta salarial del gobierno de Río Negro que incluye una «reparación» como suma fija de 250.000 pesos por 2025, el pago de 250.000 pesos en concepto de indumentaria, aumentos del 100% en ayuda escolar y actualización bimestral por IPC fue aceptada «por mayoría» por el plenario de Secretarios Generales de ATE, además del rechazo de UPCN, conocido el jueves.

El gremio que conduce Rodrigo Vicente valoró la actualización salarial para el primer cuatrimestre pero con la «condición» de la convocatoria a una «paritaria específica que defina un cronograma de incorporación permanente a los haberes de la suma de 250.000 pesos propuesta como reparación por 2025».

«Valoramos positivamente que por primera vez en la provincia la variable utilizada para actualizar los salarios sea la evolución de los precios. Es una paritaria que permite ponerle fin a las sumas en negro, que los incrementos sean acumulativos, que da previsibilidad y garantiza que los ingresos no van a perder contra la inflación» señaló Vicente.

Agregó que «ahora tenemos que seguir trabajando para que sean canceladas las deudas millonarias que se mantienen con los trabajadores bajo el concepto de recategorizaciones. Y además se deberá iniciar un proceso de regularización de todas aquellas sumas que aún se mantienen como no remunerativas en los recibos de haberes».

En cambio, UPCN rechazó el ofrecimiento porque «el bono no es salario» y se cobrará «en negro y por única vez» y eso «no representan una recomposición real».

El gremio se mantiene en sesión permanente y «exige» que «cualquier suma se incorpore al sueldo y se tome como base de cálculo para los aumentos futuros».

Las partes acordaron volver a reunirse en la primera quincena de marzo para tratar las recategorizaciones pendientes, según se estableció en el acta.

Además marcó «insuficiencia en los plazos» porque «los trabajadores siguen perdiendo frente a la inflación real mientras esperan el goteo de las actualizaciones», mientras que en indumentaria y escolaridad «hubo un ajuste», «los aumentos propuestos siguen siendo insuficientes para el costo de vida que enfrentamos las familias rionegrinas».

La oferta oficial incluye 250.000 pesos de «compensación» que se liquidarán por planilla complementaria en dos mitades el 20 de febrero y 20 de marzo, el pago de indumentaria de 250.000 en dos tramos iguales el 17 de abril y el 18 de mayo por planilla complementaria, ayuda escolar de 80.000 pesos y el aumento cuatrimestral se liquidará en dos bimestres según el promedio entre la inflación publicada por el Indec Nacional y el Indec Viedma.