Paritarias en Río Negro: ATE alertó que hay una «actitud mezquina» del Gobierno y así no habrá acuerdo

ATE reaccionó frente a la postura gubernamental sobre que los aumentos otorgados a los estatales en el 2022 fueron superiores a la inflación.

“Es una actitud mezquina”. El gobierno de Río Negro “no está dispuesto a realizar esfuerzos para alcanzar un acuerdo”, advirtió el secretario general del gremio, Rodrigo Vicente.

Simultáneamente, la Unter cuestionó que la convocatoria a paritarias para el lunes próximo incumple con el compromiso asumido que la negociación se retomaría este viernes 20 de enero.

Los encuentros serán el lunes 23, a las 14.

Educación y el gremio docente se juntarán en la cartera laboral y, en Economía, se reunirá el Consejo de la Función Publica, que integran ATE, UPCN y funcionarios provinciales.

Inicialmente, las partes acordaron revisar la pauta salarial del año pasado frente al registro oficial de la inflación, que llegó al 94,8%.

Esta semana, en una gacetilla, el Gobierno adelantó que los incrementos de haberes públicos en el 2022 superaron al índice de precios.

Frente a esa postura, ATE advirtió que “podría iniciarse el año con conflicto por salarios” y que la “primera reacción del gobierno es defensiva”.

«Tempranamente se advierte que el gobierno no va a realizar los esfuerzos que esperan los trabajadores a la hora de negociar salarios. Empezaron las excusas y manifestaciones públicas defensivas. Cualquier potencial acuerdo debe contemplar cláusulas que garanticen a los estatales que el poder de compra de sus ingresos no se verá afectado. Si el ejecutivo no modifica rápidamente su actitud, el año podría iniciarse con conflictos», señaló Vicente.



Para el sindicato, el comunicado del Gobierno que los aumentos superaron la inflación en el 2022 se trata de «una actitud defensiva, que poco acompaña la necesidad de un acuerdo «.