Paritarias en Río Negro: ATE rechazó la oferta y anunció paro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la última oferta salarial del gobierno de Río Negro y anunció un paro provincial que se llevará a cabo el próximo jueves 29 de junio. El sindicato consideró insuficiente la propuesta de aumento salarial que consistía en un 8% en junio, un 3% en julio y un 12% en agosto.

Según ATE, la acelerada evolución de la inflación requiere una propuesta mejorada que permita a los trabajadores recuperar el poder adquisitivo perdido. Consideraron que, el acuerdo anterior contemplaba un incremento del 8% en abril y otro 8% en mayo, ya fue superado por la inflación en al menos un 0,2%, con un 8,4% en abril y un 7,8% en mayo.

«Ya no se trata solo de proteger, sino de recuperar el poder adquisitivo perdido», declaró Rodrigo Vicente, secretario general de ATE. Y completó: «La propuesta salarial es claramente de ajuste. Es una propuesta irresponsable que no tiene en cuenta las necesidades de las familias de los empleados estatales. Al Gobierno no le importan las prestaciones esenciales, y existe una alarmante falta de inversión en hospitales y escuelas, donde los servicios se deterioran gravemente día a día. Sin duda, se avecinan semanas conflictivas».

Además de una recomposición salarial, el sindicato también presentó otras demandas. Entre ellas se encuentran la aprobación de una ley de insalubridad, el aumento de los puntos de guardia para los agentes de la ley 1904, la convocatoria a una mesa de trabajo para la revisión, actualización y aumento de los adicionales del Manual de Misiones y Funciones, la regularización de las horas cátedra, el pago efectivo del adicional por movilidad del Personal de Servicio de Apoyo, un plus por calefacción y la reapertura del convenio colectivo general y sectorial de salud.

Con este paro provincial, el sindicato buscará meter presión sobre el gobierno y lograr un nuevo acuerdo. Cabe destacar que, la semana pasada UPCN cerró la paritaria y pidió una nueva revisión en julio. Con la negativa ATE, resta esperar que decidirá Unter en su plenario de delegados.