Paritarias en Río Negro | ATE y UPCN rechazaron la nula oferta salarial: «Falta de respeto y ordinariez»

Los gremios ATE y UPCN rechazaron este lunes el nulo ofrecimiento salarial por parte del gobierno de Río Negro, tras el encuentro paritario en la Función Pública.

«En una reunión donde abundó la mentira y las falsas expectativas por parte de este gobierno que dio por sentado que no habrá aumentos salariales para lo que resta de este año para las y los trabajadores públicos, el representante de UPCN optó por retirarse de la misma«, comenzaron explicando desde UPCN en un comunicado.

Desde el Gobierno se difundió un comunicado oficial asegurando que Río Negro «cumplió en que los salarios no se deprecien con la inflación». «Volvió a quedar demostrado que los salarios reales de los trabajadores públicos rionegrinos han recibido a lo largo de 2024 aumentos superiores a los índices de inflación. Mientras el IPC estimado a noviembre de 2024 se ubica en el 113%, los salarios de los trabajadores nucleados en las leyes 1844, 1904 y médicos, tuvieron un aumento promedio del 194%», explicaron.

Sin embargo, UPCN consideró que, pese a los afirmaciones gubernamentales, los estatales sufrieron la pérdida de poder adquisitivo. «Es mentira que nuestros salarios han superado la inflación, hablemos claro y comparemos realmente los salarios con la inflación interanual que ronda el 209%; recordemos que desde el año pasado no se reciben aumentos constantes y que a principio de este año solo dieron bonos que es dinero para hoy pero hambre para mañana«, añadieron.

Para el gremio, la oferta del 0% solo implica «un retroceso en la relación con los trabajadores» y apuntaron duramente contra la administración de Alberto Weretilneck: «Solo aquellos que no viven ni sienten como trabajadores pueden expresarse faltando a la verdad a sabiendas que todo aumenta y que es en esta época del año cuando los precios crecen de manera desproporcionada».

Fueron contundentes al afirmar que la falta de una propuesta salarial para noviembre es «una falta de respeto y una ordinariez de trato hacia las y los trabajadores estatales rionegrinos».

Por otra parte, desde ATE comentaron que el nulo ofrecimiento «aumenta la incertidumbre y provoca un malestar generalizado en toda la administración«.

«Con esta conducta el gobierno le está haciendo pagar el costo de la crisis a los trabajadores. Argumentan que las finanzas de la provincia no se recuperan, lo que genera una profunda angustia social«, dijo Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE. «El diálogo por si solo no alcanza si no traduce en garantías y protección para con los estatales».

«Sin oferta se generaliza el malestar y la incertidumbre en todos los estatales«, dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.

Weretilneck volvió a referirse al cumplimiento de la inflación

El gobernador Alberto Weretilneck volvió hoy a la cordillera y antes de presidir el acto por el aniversario de Dina Huapi reiteró ante la prensa que la Provincia viene exhibiendo «como la recomposición salarial del estado provincial está por encima de la inflación, primero era de septiembre y ahora de octubre. Hemos dado más aumentos que la inflación propia de enero hasta octubre y por otro lado, los salarios de la provincia están por arriba de todas las provincias patagónicas», afirmó.

«El diálogo y la manera de encontrar la salida a esto es lo que hacemos siempre, es con la paritaria y vamos a dialogar las veces que sea necesarias», indicó ante la consulta de Diario RÍO NEGRO.

La semana pasada Weretilneck insinuó que el techo sería el índice de inflación que en octubre a nivel nacional fue del 2,7%.