Paritarias en Río Negro: el Gobierno confirmó una nueva fecha para los trabajadores estatales, cuándo será

Rodolfo Aguiar junto al ministro Gabriel Sánchez en la sede de ATE en CABA. Foto: Gentileza.

El Gobierno de Río Negro y ATE confirmaron una nueva fecha para la paritaria de los trabajadores estatales. Desde el sindicato indicaron que es «imperioso» una propuesta de recomposición salarial.

El ministro de Economía de la provincia, Gabriel Sánchez, visitó la sede del gremio en Ciudad de Buenos Aires y se reunió con el dirigente Rodolfo Aguiar. Allí, acordaron que la nueva fecha paritaria será el próximo martes 30 de septiembre.

La última mesa fue el pasado jueves 18, en la cual, el Gobierno de Río Negro mantuvo reuniones con los gremios docentes y estatales sin presentar nuevas propuestas salariales.

Desde Unter cuestionaron que el Ejecutivo reiteró la oferta ya realizada en la paritaria anterior, correspondiente a septiembre y a cobrar en octubre.

Por su parte, desde ATE habían denunciado que el Gobierno intentaba «dilatar los tiempos» para luego ofrecer un incremento en octubre, seguido de «ajustes en noviembre y diciembre».

«Es imperioso que el gobierno asista con una propuesta», dijo Aguiar

Rodolfo Aguiar valoró la visita de Sánchez en Ciudad de Buenos Aires y rescató el «diálogo institucional» con la provincia.

«Coincidimos en que la crisis política y económica del gobierno nacional impacta negativamente en todas las provincias y municipios«, mencionó.

En este sentido, insistió en que el «costo» de la crisis «no puede recaer sobre las espaldas de los estatales» y sentenció: “En la próxima reunión es imperioso que el gobierno asista con una propuesta de recomposición salarial. Debe existir un entendimiento antes de que se liquiden los sueldos de octubre”.