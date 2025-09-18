Paritaria en Río Negro: UPCN y Asspur se movilizaron en Viedma

El gremio estatal reclamó en la Secretaría de la Función Pública y marchó por las calles de la capital.

En reclamo de mejoras salariales dirigentes y afiliados de UPCN y Asspur marcharon por las calles de Viedma y coincidieron frente a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública. Además, los trabajadores hospitalarios cumplen la jornada de paro anunciada la pasada semana.

Lo más destacado de la jornada fue la actividad desplegada por UPCN luego «de ser muy pacientes durante muchos años ha llegado el momento de demostrarles que estamos cansados del destrato del gobierno hacia nosotros» explicó Juan Carlos Scalesi, secretario General del gremio.

La marcha reunió a militantes, delegados de la capital provincial y «parte de la mesa directiva» contó el dirigente y anticipó que «vamos a llenar las calles si esto no se compone».

Scalesi le dijo a Diario RÍO NEGRO que «creo que va a haber un antes y un después del 26 de octubre, no solo a nivel nacional sino también en la provincia» y reconoció que el clima electoral «complica» porque «cualquier cosa que hagas, por ejemplo esto, lo toman como si fuera político» pero aclaró que «es una política salarial y nosotros hace mucho que queríamos demostrar esta fuerza y la estamos demostrando».

El dirigente, junto a otros integrantes de la conducción provincial, fue recibido por la secretaria Tania Lastra: «Solo pedimos que el aumento no sea para el resto del año, es una barbaridad si se cerraba para el resto del año, y nos prometieron que es solo para octubre».

Agregó que «uno ve un ambiente positivo, pero no es fácil», en referencia a la reunión paritaria prevista para la tarde de este jueves.