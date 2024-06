Paritarias en Río Negro: sin oferta, los gremios ATE, UPCN y Unter expresaron su descontento

Los gremios estatales se retiraron con las manos vacías en el reinicio de las paritarias en Río Negro. Los representantes de ATE y UPCN no recibieron ninguna oferta salarial y se pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para continuar con la negociación.

Según pudo establecer Diario Río Negro durante el encuentro los representantes del gobierno indicaron que la prioridad oficial es garantizar los salarios del presente mes y el pago del medio aguinaldo.

El último acuerdo fue a mediados de abril cuando se sellaron los aumentos con sumas fijas para ese mes y mayo, este último se vio reflejado en los salarios que los estatales cobraron la pasada semana.

Unter: «Denunciamos el accionar irresponsable de este Ministerio»

En la Secretaría de Trabajo se realizó la negociación entre los representantes de Unter y las autoridades del Ministerio de Educación, donde el gremio rechazó el cuarto intermedio del próximo miércoles.

«En una paritaria convocada en fecha tardía, denunciamos el accionar irresponsable de este Ministerio que convoca a los trabajadores a discutir sin una propuesta salarial, accionar que se traduce en gran retroceso que impacta fuertemente en el bolsillo de los trabajadores», afirmaron desde el sindicato docente.

Educación y Unter en la negociación en Trabajo. Foto: Marcelo Ochoa.

«Es una irresponsabilidad de este Ministerio presentarse a una audiencia paritaria sin una propuesta acorde a lo que estamos pidiendo los trabajadores trabajadoras de la Educación, que es no quedar por debajo de la línea de la pobreza», afirmó la secretaria general de Unter, Silvana Inostroza.

Agregó que «no hemos tenido ninguna respuesta a los requerimientos que planteamos que tienen que ver con corregir distorsionas que se dieron en nuestro último salario producto de la última paritaria, el pase de los 30.000 pesos no remunerativos a remunerativos como fue el compromiso del acta paritaria de noviembre 2023, la respuesta certera por la movilidad docente y que el salario sea con porcentaje».

Inostroza también afirmó que el rechazo sobre el reinicio del cuarto intermedio también tiene que ver por una convocatoria tardía y que el viernes está convocado el Congreso en Villa Regina «el cual llevaremos a cabo y definiremos con o sin propuesta salarial cuáles son las acciones a seguir».

Paritarias sin avances: qué dijo UPCN

Luego de la frustrada reunión desde UPCN indicaron que «rechazamos la falta de propuesta salarial de la reunión de la función pública» y también «la insistente convocatoria a una mesa paritaria de Salud Publica, los salarios ya tienen un espacio de debate».

El gremio fue contundente: «Estamos hartos de las mentiras y engaños del gobierno».

Adelantaron, además que, «si no cumplen con el traspaso de las sumas no remunerativas, vamos a ir a la justicia, considerando que ya existe el antecedente de la corte suprema con un fallo contra el pago de sumas no remunerativas por parte de los empleadores y que fuera ampliado determinando la condición de inconstitucional para ese instrumento».

«Durante demasiado tiempo, hemos sido víctimas de promesas vacías, ahora y como siempre lo hemos hecho, exigimos aumentos en porcentaje» sostuvieron desde el gremio.

La reacción de ATE: «Nos declaramos en libertad de acción para definir las medidas que resulten necesarias»

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y reaccionó ante la falta de oferta salarial por parte del Gobierno y se declaró en libertad de acción para definir medidas de fuerza.

«No es bueno que el Gobierno llegue a una reunión paritaria sin oferta porque dilata los tiempos», dijo Rodrigo Vicente, secretario general de ATE tras el encuentro presidido por Tania Lastra, Secretaria de Función Pública.

«Reclamamos una oferta salarial bimestral con aumentos en junio y julio, que superan la línea de pobreza y permitan evitar el deterioro de todos los salarios del sector público», señaló el gremialista.

Agregó que frente a esta situación: «nos declaramos en libertad de acción para definir las medidas que resulten necesarias a los efectos de rechazar un ajuste sobre los ingresos estatales».

ATE reclamó también un aumento de todos los adicionales y hora suplementaria de porteros de escuela, el pase a contrato de trabajadores de horas cátedra, aumento de Guardia y del plus Operador de la Senaf y Desarrollo Humano.