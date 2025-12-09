Paro de ATE: el Gobierno Nacional descontará el día a los estatales que adhieran

El Gobierno Nacional decidió ir al choque frontal con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y confirmó una medida de fuerza que impacta directamente en miles de trabajadores públicos de la Patagonia: se descontará el día a todos los empleados estatales que adhieran al paro convocado para este martes.

La protesta nacional de ATE se realiza en abierto rechazo a la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo, que ya fue enviada al Congreso.

En esta línea, el Poder Ejecutivo aseguró que le descontará el día a todos los empleados estatales que se adhieran a la medida de fuerza.

Protesta de ATE en el puente Neuquén – Cipolletti este martes: corte parcial y demoras en el tránsito

ATE Río Negro se encuentra en la zona del puente carretero que une Neuquén y Cipolletti realizando una protesta que se enmarca en el paro nacional convocado para este martes por el gremio.

Según detalló el secretario gremial, Romeo Aguiar, a Diario RÍO NEGRO, luego de una asamblea se definió llevar adelante cortes intermitentes en la mano que va desde Cipolletti a Neuquén ocupando por momentos ambos carriles.

Esta modalidad genera demoras en el tránsito y largas filas de vehículos hacia el sector de la rotonda con Ruta 22 y Ruta 151.

Desde Gendarmería Nacional llevan adelante el protocolo antipiquetes, creado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, desde las 7.30. Los efectivos se encuentran apostados en la zona del expeaje, frente a Vialidad Nacional.