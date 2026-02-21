Batacazo de un funcionario de la justicia federal en el concurso para fiscal jefe de Zapala

El examen escrito de aspirantes a fiscal jefe se cumplió esta semana en Neuquén. (Matías Subat)

El secretario del juzgado federal de Zapala, Matías Álvarez, tuvo el mejor rendimiento en la etapa técnica y saltó al primer puesto en el concurso para seleccionar un fiscal jefe para la tercera circunscripción judicial de Neuquén, con cabecera en Zapala.

El concursante estaba último en el ranking por antecedentes, pero el jurado le asignó 30 puntos sobre 40 posibles en los exámenes -18 en el escrito y 12 en el oral- lo que le permitió llegar a la cima con 32,96.

Segunda quedó la actual fiscal del caso de Zapala, Laura Pizzipaulo, con un puntaje parcial de 32,27 puntos, producto de 7,27 por antecedentes, 15 en el escrito y 10 en el oral; y tercero su colega de Neuquén, Andrés Azar, quien hasta ahora reunió 7,85 por antecedentes, 12 en el escrito, 12 en el oral y 31,85 en el parcial.

Después se ubican en la tabla de posiciones hasta el momento otra fiscal del caso de Zapala, Marina Díaz, con 29,74 puntos; su par Marcelo Jofré con 22,17 y cierra el fiscal de Cipolletti, Martín Pezzetta con 21,66.

Cómo fue el examen escrito

La etapa escrita consistió en resolver sobre un caso en particular elaborado por el jurado que integraron el juez de Cámara Penal de Chubut, Martín Roberto Montenovo, y el fiscal jefe de Neuquén, Agustín García.

Tras la entrega de las notas, Montenovo explicó el criterio del examen. «No pretendíamos una respuesta en concreto, sino una concreta y factible. Pretendíamos indagar en la capacidad de argumentación».

«No había respuestas correctas o incorrectas; había posibles, argumentadas. A veces se cree que se busca una respuesta en particular, y no es así».

Por último, dijo: «somos conscientes que en el examen escrito era un caso con cierta dificultad, no son delitos habituales, pero son supuestos a considerar, quizá en un futuro lo sean». La teoría del caso rondaba en torno de un juez presuntamente involucrado en un caso de cohecho o prevaricato.

La decisiva entrevista personal

La definición del concurso está abierta porque falta una última y decisiva etapa: la entrevista personal con los siete integrantes del Consejo de la Magistratura, quienes disponen de 0 a 20 puntos para otorgar discrecionalmente a los concursantes y alterar el orden de mérito de manera definitiva.

A Matías Álvarez lo entrevistaron hace poco ya que se postuló en otro concurso para fiscal del caso de Neuquén, y lo calificaron con 16,86.

El mundo judicial es pequeño y los caminos se cruzan seguido: en aquel concurso integró la mesa examinadora Marina Díaz. Por entonces ambos ya estaban en carrera por el cargo de fiscal jefe. Al secretario del federal le fue peor que ahora: 7 en el oral, 12 en el escrito. El otro jurado fue Gustavo Alberto Arocena.

Hay un antecedente. En diciembre del 2024, el Consejo de la Magistratura por unanimidad resolvió declarar fracasado el concurso para fiscal jefe de Zapala sin siquiera convocar a la entrevista personal. “Las personas concursantes no han podido satisfacer los estándares esperables a criterio de los integrantes del Consejo de la Magistratura”, dijo en la respectiva acordada.