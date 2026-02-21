Río Negro pagó parte de la “recomposición” a estatales, pero faltaron algunos depósitos

El gobierno provincial depositó la primera parte de la recomposición salarial -125.000 pesos- al personal del Poder Ejecutivo, salvo a los docentes, donde Educación no liquidó por el rechazo de la Unter a la propuesta.

Aun así, empleados de diferentes organismos, bajo régimen de horas cátedra, no cobraron por problemas de liquidaciones, mientras que existen reclamos por el personal de Desarrollo Humano y de la SENAF que todavía no tuvo sus depósitos por los días trabajados en las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Desde la Función Pública se aseguró que este fin de semana ya estarían depositados estos pagos a quienes faltaron liquidar.

En cambio, los empleados incorporados con un esquema precarizado de horas cátedra no recibieron su cobro de 125.000 pesos y se abonaría por planilla complementaria, pero no habría precisiones de los plazos.

En el caso de los docentes, en el acta paritaria quedó formalizado que la propuesta -que incluye la recomposición de 250.000 pesos, en dos cuotas- se abonaría con la “aceptación o declaración de insuficiencia” por parte del Congreso de la Unter, que finalmente no la aceptó y lanzó un paro de actividades para el 2 y 3 de marzo.

Con la falta de pago entre sus afiliados, ATE denunció la situación y habló de “discriminación hacia trabajadores de la SENAF y Desarrollo Humano: son los únicos que no cobraron el pago extra por días festivos”.

En un comunicado, el secretario general de ATE, Rodrigo Vicente afirmó que “se advirtió que quienes revisten la modalidad de horas cátedra en el sector de educación, porteras y porteros, cobraron la primera cuota de los 125 000 pesos de reparación, pero no así distintos trabajadores que también revisten esa modalidad y trabajan en los distintos ministerios y secretarías”.

El dirigente adelantó que ATE realizará un relevamiento de la cantidad de trabajadores que están bajo esa modalidad para discutir la precarización laboral. «Vamos a pedir el pase a planta permanente para los estatales que realizan la misma tarea, cumplen el mismo horario y sin embargo cobran de distinta manera”.



