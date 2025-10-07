Paro de Unter: pedido al gobierno para que contemple «todo lo que hacemos dentro de las escuelas»

Molina, Inostroza y Alesso durante el encuentro con la prensa.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) cerró su plan de lucha de tres jornadas de paro con una conferencia de prensa en la sede central de General Roca.

Estuvieron presentes la secretaria General del gremio, Silvana Inostroza; y el resto de los integrantes del Consejo Directivo Central; acompañados por la secretaria General de Ctera, Sonia Alesso; y el secretario General de la CTA de los Trabajadores de Río Negro, Jorge Molina.

Inostroza destacó la participación de sus colegas y «llevar adelante esta lucha» contra los gobiernos «Nacional y Provincial que quieren ajustar no solo los salarios» sino también «cuestiones de Salud» y «el régimen previsional docente».

La dirigente insistió con «una situación compleja», con «paritarias sin propuesta salarial» por parte del gobierno rionegrino.

Pidió una oferta que contemple «todo lo que hacemos dentro de las escuelas, que no solo es lo pedagógico» y planteó dos ejes centrales de reclamos.

Por un lado lo referido «a lo salarial» y por otro «las auditorías médicas que nos obliga a ir a trabajar enfermos» algo que le hace «mal a la salud de los trabajadores sino también un posible contagio para la comunidad educativa».

Inostroza también se refirió al «plan de lucha a nivel Nacional, con reclamos a este gobierno que nos ha quitado muchos derechos y quiere seguir avanzando en contra de los trabajadores».

En ese sentido Alesso recordó que el plan fue «votado por unanimidad en Ctera» que se cumple esta semana «con distintas actividades en cada una de las provincias» y «continuará el martes 14 con un paro nacional con movilización a Buenos Aires».

El gremio nacional reclama «una nueva ley de financiamiento educativo», el «cumplimiento de la paridad nacional docente», que se establezca «un piso salarial» y por «el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid)».

Alesso pidió «poner atención» en la falta de docentes que se registra a nivel mundial y dijo que «en el país venimos teniendo una baja en la inscripción en los institutos de formación docente, una baja en la matriculación en los profesorados» que debe «alertar a la comunidad educativa, porque no es un tema específico de los sindicatos docentes».

Añadió que eso se traduce «en la posibilidad de construir una educación pública de calidad para el presente y el futuro del país» y «los gobernantes no están prestando atención».

Molina justificó su presencia porque «es la lucha del resto de los compañeros estatales» y señaló que «el gobierno provincial tiene la obligación de realizar una propuesta acorde a las necesidades de todos los trabajadores de la provincia».

Asspur tuvo su asamblea en Viedma

La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (asspur) cumplió una jornada de protesta con la realización de asambleas.

En la capital provincial tuvo poca participación que se explicó en algunas «ventajas sectoriales» promovidas por el gobierno provincial pero, en especial, por el recargo de tareas que sufre el personal hospitalario ante la falta de trabajadores.

Por otra parte, el gremio se prepara para abrir su primer local sindical que se habilitará el viernes 24 de este mes sobre la calle Zatti, casi José María Guido, de la capital provincial.