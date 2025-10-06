Paro docente en Río Negro: en Viedma, la Unter realiza una toma «pacífica» del Consejo Escolar

El edificio del Consejo Escolar de Viedma, ubicado en la calle Sarmiento, con docentes de Unter. Foto: Marcelo Ochoa

Se cumple la primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro, convocado por la Unter en el marco de su protesta por la discusión salarial.

Entre sus actividades, la seccional de Viedma ocupó “pacificamente” la sede del Consejo Escolar, ubicada en la calle Sarmiento.

Los movimientos sindicales durante estos días de paro fueron motivo de un fuerte intercambio público entre la conducción de Unter y la oposición, enmarcada en el proceso de las elecciones gremiales del próximo 16 de octubre.

Un grupo de docentes de Unter ocupan el Consejo Escolar de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Las seccionales opositoras cuestionaron que el Plenario de la Unter desoyó la decisión del Congreso para convocar a una marcha provincial para este lunes, como actividad del primer día del paro de 48 horas.

En un posterior comunicado, la conducción gremial -liderada por Silvana Inostroza- niega la existencia de esa determinación sino que -indica- se acordó un encuentro para “consensuar las mejores acciones para las 48 h de paro porque no tenían (en referencia a la oposición) ni idea que hacer. Nada dicen de los pocos compañeros que los siguen a la calle en cada actividad”.

También explica que el Congreso programado para el jueves 9 se postergó porque después la Unter fue convocada a paritaria para esa misma jornada.

Las medidas de fuerza de este lunes y martes se complementarán con acciones fijadas por cada seccional, consistentes en concentraciones y movilización en las que buscan visibilizar su reclamo salarial.

En el caso de Viedma, un grupo de docentes ocupó el Consejo Escolar. Se aludió que la “toma es pacífica” y, en principio, permanecerá hasta el inicio de la tarde.

En la paritaria de la semana pasada, Educación ofreció una pauta para octubre-noviembre, a partir de subas del 1% mensual más una tabla de sumas fijas según la antigüedad.

La aplicación de los porcentajes se calcularán “sobre el básico”, con “una suma fija no remunerativa por agente, como concepto Asignación Docente”, que será 10.000 pesos para aquellos de antigüedad de hasta 11 años, de 15.000 pesos de 12 a 21 años; y de 20.000 para quienes superen los 22 años.e sumas fijas por antigüedad.

Simultáneamente, Educación ratificó que cumplirá con los descuentos y, por eso, habilitó el botón de presentismo en el sitio web oficial de Educación en el módulo «Trámites y Consultas» donde figura el lema «¡Quiero informar que estoy presente!».

«Esta funcionalidad estará visible para el usuario luego de colocar sus datos personales y acceder a la sección respectiva, sobre la parte superior de la pantalla», detalló el ministerio en un comunicado de prensa difundido esta tarde. Indicaron además que los docentes «deberán indicar asistencias, más allá de tener o no carga horaria ese día o tener el cargo relevado».