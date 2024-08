Paro universitario en Neuquén y Río Negro: qué reclaman los docentes y cómo impacta en la región

Este martes 20 y miércoles 21 de agosto, docentes y nodocentes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) llevan a cabo un nuevo paro nacional de 48 horas, como parte de las medidas de fuerza en demanda de una urgente recomposición salarial. Todos los detalles.

La huelga, convocada por diversos gremios universitarios, se produce en un contexto de creciente tensión entre los sindicatos y el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, tras el fracaso de las últimas negociaciones paritarias.

Paro universitario en Neuquén y Río Negro: qué impacto tendrá en la región

A pesar de la huelga de 72 horas de la semana pasada, que movilizó a miles de trabajadores en todo el país, los gremios no lograron alcanzar un acuerdo satisfactorio con las autoridades del Ministerio de Educación, lo que llevó a los sindicatos a intensificar su reclamo con una nueva jornada de protesta.

En la región de Neuquén y Río Negro, el impacto del paro será significativo. Las actividades académicas en la Universidad del Comahue se verán interrumpidas, afectando tanto a estudiantes como a trabajadores.

Entre los gremios convocantes se encuentran la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC), el Centro de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Comahue (Cediunco) y la Asociación de No Docentes de la UNCo (APUNC), quienes manifestaron su descontento con la respuesta del Gobierno a sus demandas.

Víctor Curapil, secretario general de Cediunco, explicó los motivos del paro y expresó su preocupación por la falta de avances en las negociaciones. «El aumento queda desfasado si no se toma en cuenta la inflación. El gobierno intenta deslegitimar nuestra protesta con argumentos insuficientes», señaló Curapil.

El dirigente sindical criticó duramente al Ministerio, encabezado por la ministra Sandra Pettovello, por informar un aumento salarial del 71% sin considerar la inflación acumulada. «Esto es claramente insuficiente frente a la inflación actual, que ha erosionado nuestro poder adquisitivo de manera alarmante», agregó.

«Es inaceptable que, tras analizar los números, sigamos recibiendo ofertas que no reflejan la realidad de los docentes», manifestó Curapil.

El paro que se llevará a cabo esta semana incluye la no asistencia a los lugares de trabajo en todas las sedes de Neuquén y Río Negro, por lo que se espera una alta adhesión en las sedes de la Universidad del Comahue.

Además, se está promoviendo un petitorio para que se declare la emergencia salarial en la institución, ante la grave situación que atraviesan los trabajadores.

Paro universitario en Neuquén y Río Negro: «El gobierno nos juntó para destruirnos y nosotros para defendernos»

La medida de fuerza de la semana pasada generó un fuerte impacto en la comunidad universitaria, que se enfrenta a una situación de incertidumbre sobre el desarrollo del segundo cuatrimestre. Estudiantes y docentes se unieron en medidas de visibilización y expresaron su preocupación por la posibilidad de que las clases se vean interrumpidas durante un período prolongado, lo que afectaría la normal continuidad del ciclo lectivo.

Silvia Brouchoud, secretaria general de Adunc, coincidió con Curapil y sostuvo que la huelga responde al fracaso de las negociaciones paritarias y a la falta de respuesta del Gobierno de Javier Milei. «Hoy estamos protagonizando un paro nacional contundente y masivo que afecta a 57 universidades nacionales. Esta medida fue votada en la última reunión del frente sindical y se suma a la huelga de 72 horas realizada la semana pasada, en la cual no obtuvimos avances significativos», expresó.

La dirigente sindical manifestó su preocupación por la falta de diálogo con el Ministerio de Educación. «Seguimos sin ningún tipo de respuesta por parte del gobierno. No hay convocatoria a mesa de negociación ni paritaria. Aunque ellos digan en sus comunicados que el diálogo está abierto, eso no es así. La paritaria anterior, del 9 de agosto, ya nos impuso un incremento para agosto y septiembre, lo que da la idea de que no nos convocarán nuevamente«, afirmó.

Brouchoud subrayó que el paro de 48 horas tiene como objetivo presionar al gobierno para que tome nota de la masividad de la protesta y convoque a una nueva ronda de negociaciones.«Esperamos que con esta contundencia el gobierno escuche y se reúna con los gremios«, señaló.

El malestar entre los docentes es evidente, según la secretaria general de Adunc. «En las asambleas lo que sale es mucho enojo, preocupación respecto a nuestra situación salarial y a cómo el gobierno se endurece y no reconoce lo que le estamos pidiendo. Esta lucha es salarial, pero también es por la universidad pública. Con estos salarios de pobreza, docentes muy formados empiezan a irse de la universidad en busca de otros trabajos que les permitan solventar sus necesidades«, explicó.

Esa fuga de talentos, que advirtió Brouchoud, está afectando la calidad educativa. «Esto genera un vaciamiento al interior de la universidad, precariza las condiciones de trabajo de quienes se quedan y afecta las condiciones de cursado de las materias. Si docentes ayudantes renuncian por cobrar por debajo de la línea de pobreza, las comisiones de trabajos prácticos se reducen, lo que impacta directamente en la educación», detalló.

En cuanto a la unidad del Frente Sindical Universitario, Brouchoud destacó que, a pesar de los intentos del gobierno por dividir a los gremios, estos han mantenido una postura firme. «El gobierno nos juntó a todos los gremios, a todas las federaciones docentes y nodocentes para las paritarias como nunca antes. Nos juntó para destruirnos y nosotros nos juntamos para defendernos«, dijo.

Finalmente, Brouchoud anticipó que este jueves los gremios se movilizarán al Consejo Superior de la UNCo para solicitar la declaración de emergencia salarial. «Al momento, ya llevamos cerca de 1.200 firmas, y seguimos sumando apoyos para que nuestro reclamo tenga el respaldo necesario», concluyó.