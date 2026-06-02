El padre de Agostina Vega pidió respeto, empatía y justicia: “A mi hija la asesinaron”

Gabriel Vega, padre de Agostina junto a Fernanda Alaniz, abogada de la familia.

Gabriel Vega, padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años víctima de femicidio en Córdoba, brindó una conferencia de prensa este martes junto a la abogada de la familia, Fernanda Alaniz, donde reclamó respeto por la memoria de su hija y exigió una investigación que avance sobre todos los posibles responsables del crimen.

Vega comenzó su intervención con un minuto de silencio en homenaje a Agostina y cuestionó la falta de respeto hacia su hija.

“Desde lo que pasó con Agostina, nadie, ninguno hizo un minuto de silencio por ella”, expresó.

Tras ese homenaje, aseguró que continuará luchando para que se conozca toda la verdad sobre lo ocurrido.

“Esto es por ella y para que se sepa la verdad. Para que caiga toda la gente que es cómplice de esto”, afirmó.

En referencia a Claudio Barrelier, principal sospechoso y actualmente detenido por la causa, el padre de la adolescente fue contundente: “No sé cómo describirlo al psicópata, hijo de p…, no tiene nombre esa persona”.

La abogada de la familia pidió que “dejen de revictimizar a Agostina”

Durante la conferencia, la abogada Fernanda Alaniz cuestionó la difusión de aspectos de la vida privada de la adolescente y pidió que se deje de juzgar a la víctima.

“La intimidad de Agostina no la define a ella. Era como podía ser, con las condiciones que la definían. Basta de juzgar y de revictimizar. No hablen más de la intimidad de Agostina”, sostuvo.

Además, remarcó que muchas publicaciones en redes sociales muestran únicamente una parte de la vida de la joven.

“Están subiendo fotos de ella cuando iba a bailar. ¿Por qué no suben cuando iba a la escuela? Porque esa también era Agostina”, señaló.

A días del femicidio, Gabriel Vega pidió empatía porque “no ha podido hacer el duelo”

Gabriel Vega también pidió empatía y respeto para la familia, que atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida.

“Pónganse un segundo en mis zapatos, en los de la madre, de los abuelos. Déjense de romper las pelotas porque nos están haciendo daño y no están respetando a mi hija”, manifestó.

El padre de la adolescente aseguró que seguirá buscando justicia hasta las últimas consecuencias.

“Esta persona la va a pagar, como todas las personas que están implicadas. No voy a descansar para que estén todos presos”, afirmó.

Asimismo, aclaró que la familia no tiene ningún tipo de vinculación política y cuestionó a quienes intentaron utilizar el caso con fines partidarios.

“Quiero que quede muy en claro que no pertenecemos a ningún partido político. Este teléfono no ha parado, no he podido hacer el duelo. Necesitamos ese respeto”, expresó.

“A mi hija la asesinaron. Entonces tengan un poquito de empatía, un poquito nomás les estoy pidiendo”, agregó.

“Para mí hay más gente implicada”

Por su parte, la abogada Fernanda Alaniz destacó el trabajo conjunto que la familia viene realizando con la fiscalía y sostuvo que existen elementos que deben seguir investigándose.

“Este papá trabajó codo a codo con el fiscal y nos sentimos respaldados por el fiscal”, indicó.

Además, planteó que la causa no debería limitarse únicamente al principal acusado.

“Para mí hay más gente implicada en todo esto”, aseguró.

Alaniz también cuestionó que Claudio Barrelier estuviera en libertad pese a antecedentes previos que habían sido denunciados.

“Este tipo nunca tendría que haber estado en la calle. No estaba apto para la sociedad. No es normal que una persona que secuestra a una mujer, la tiene atada y desnuda, esté en la calle a los 20 días. Esto se podía haber evitado”, sostuvo.

Finalmente, la letrada reclamó una investigación integral para determinar todas las responsabilidades.

“Que rindan cuentas todos. Queremos justicia completa, no parcial”, concluyó.