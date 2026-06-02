Hortifrut, una de las mayores frutícolas de Chile, se aleja de la producción de cerezas y se concentrará en berries

Las pérdidas sufridas por el negocio de las cerezas llevaron a Hortifrut a modificar su rumbo productivo.

La multinacional frutícola Hortifrut decidió abandonar la producción y exportación directa de cerezas en Chile para concentrar sus recursos en el negocio de los berries, actividad que desde la creación de la empresa constituye el eje central de su estrategia comercial global.

Los dos años de pérdidas acumulados de manera consecutiva por la producción y exportación de cerezas, con un mercado muy dependiente de China, fueron motivo suficiente para que la empresa frutícola decidiera dar un paso al costado en la producción de frutas de pepita y decidiera concentrarse en los arándanos.

La decisión fue comunicada a fines de mayo por el gerente general de Hortifrut Chile, Pablo Klagges, mediante una carta dirigida a los productores asociados. En ella explicó que la medida forma parte de una revisión de las operaciones y del portafolio productivo de la compañía, con el objetivo de fortalecer su especialización en berries.

Pérdidas que aceleraron la decisión



De acuerdo con los datos publicados por el diario La Tercera de Chile, la producción de cerezas de Hortifrut representa el 5,6% de la superficie plantada por la firma en Chile, con 240 hectáreas sobre un total de 4.234 hectáreas. En los últimos dos años fue el único segmento de negocios de la empresa que registró pérdidas operativas durante el primer trimestre de cada temporada.

En ese período, el negocio de cerezas generó ingresos por US$ 13,9 millones, pero sus costos de explotación alcanzaron US$ 17,2 millones, lo que derivó en una pérdida operacional de US$ 3,4 millones. En contraste, la compañía obtuvo un resultado operacional consolidado de US$ 53,4 millones.

La empresa señaló que la transición será implementada de manera ordenada para minimizar el impacto sobre trabajadores, equipos y productores vinculados a esta actividad. También informó a sus socios con anticipación para que puedan reorganizar sus planes productivos y evaluar nuevas alternativas comerciales.

Fundada en Chile en 1983 y reconocida como una de las principales compañías exportadoras de berries del mundo, Hortifrut busca así reforzar su posicionamiento histórico en arándanos, frambuesas y otras berries, en un contexto complejo para la industria cerecera chilena, marcada en los últimos años por la sobreoferta y las dificultades comerciales en el mercado chino.