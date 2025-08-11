Cortarán el tránsito en calles claves de Plottier por obras de asfalto: en qué horarios

Desde la Municipalidad de Plottier anunciaron que debido a obras de asfalto varias calles de la ciudad se verán afectadas. Durante este lunes 11 de agosto la circulación se verá interrumpida y personal de tránsito estará presente para el ordenamiento vehicular.

En un comunicado, el municipio confirmó que, por un lado, desde las 8 comenzarán las tareas de asfaltado en calle Ameghino y trabajos sobre calle Mansilla. De esta manera, el tránsito estará restringido por momentos debido al paso de maquinarias.

Por otro lado, desde las 9 en calle Paraguay, se procederá a cortar el tránsito por trabajos de hormigonado en el predio del hospital local. Detallaron que el camión con bomba se ubicará sobre la vía pública.

Asimismo, en esta última estiman que la duración de esta tarea será de aproximadamente dos horas, dependiendo de las condiciones de trabajo.

Tren del Valle suspendido entre Cipolletti y Neuquén, este lunes: otro choque en el puente de Ruta 151

Nuevamente el servicio del tren del Valle entre Neuquén y Cipolletti permanecerá suspendido. Este lunes 11 de agosto, hasta nuevo aviso, únicamente funcionará la conexión entre Neuquén – Plottier. Te contamos los detalles.

Desde la empresa confirmaron que la suspensión del servicio se debe a que «chocaron recientemente el puente» sobre Ruta 151. De esta manera, cancelarán los viajes entre Neuquén y Cipolletti.

«Ni bien se tenga más información se comunicará las novedades», remarcaron. Asimismo indicaron que durante la jornada de este lunes permanecerá con los mismos horarios.