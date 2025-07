Petroleros reeligió a Marcelo Rucci y define este miércoles un paro contra el «freno» en Vaca Muerta

Un 80% de los afiliados participaron el martes de las elecciones del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa para ratificar la continuidad de Marcelo Rucci al frente del gremio. El dirigente no tuvo competencia porque había una sola lista. Este miércoles, anticipó que evaluarán la realización de un paro en contra del «freno» de la actividad en Vaca Muerta.

Según informó el sindicato anoche, sobre un padrón de más de 25.000 afiliados, «votaron 20.037 trabajadores habilitados, lo que representa una participación cercana al 80%».

La única lista presentada fue la Azul y Blanca, encabezada nuevamente por Marcelo Rucci y Ernesto Inal, «fue acompañada de forma contundente en las 262 mesas distribuidas en yacimientos, bases operativas y localidades clave de toda la Cuenca Neuquina», se indicó.

Sin embargo, el proceso electoral estuvo atravesado por la «preocupación del gremio por el freno de la actividad en Vaca Muerta». Este miércoles a las 10 se convocó a una reunión de la comisión directiva para analizar el llamado a un paro de actividades en rechazo a la merma de actividad en los yacimientos.

«Hay compañeros que están licenciados y otros directamente despedidos. Se apostó a las obras de transporte, pero faltó un puente entre el presente y lo que se viene. Ese vacío lo están pagando los trabajadores», reclamó Rucci.

Paro de petroleros: «No nos dejan alternativa»

En diálogo con Radio UNC-CALF, el dirigente dijo esta mañana que en la reunión se va a conversar «la metodología porque creo que ya está decidido esto».

«Hemos hablado con todas las empresas, inclusive con las cámaras y no hay eco, así que no nos dejan otra alternativa que las medidas de fuerza», adelantó Rucci, quien dijo que aún no está definido si será esta semana o la siguiente.

Sobre el freno a la actividad en Vaca Muerta ya venían manifestándose las pymes de la región a través de las cámaras la Cámara de Empresas, Industria y Servicios de Añelo (Ceisa) y la Cámara Empresarial, Industrial y Petrolera de Neuquén (Ceipa). Habían advertido estar «al borde de la paralización».