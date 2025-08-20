Protesta de ATE sobre la Ruta 22 este jueves en Neuquén: en medio de la «incertidumbre», cuál es el reclamo de la PIAP

Protesta de ATE sobre la Ruta 22 este jueves: en medio de la "incertidumbre", cuál es el reclamo de la PIAP.

Este jueves los trabajadores de la Planta Industrial de Agua Pesada, PIAP, llevarán adelante una protesta en sobre la Ruta 22. Se trata de un reclamo ante la «falta de decisión política para la reactivación de la PIAP». Los detalles sobre el reclamo y su modalidad.

Según adelantó el gremio estatal ATE, este jueves a partir de las 8 realizarán una protesta sobre la Ruta 22. El punto donde concentrarán será Arroyito.

Sobre la protesta resaltaron que será una panfleteada sin interrupción de tránsito pero no se descarta que podría haber demoras. No hay definiciones sobre la duración de la medida.

Cuál es el reclamo de la PIAP: habrá protestas sobre la Ruta 22

Desde el gremio ATE explicaron que el reclamo se debe a la «falta de decisión política para la reactivación de la PIAP» y aseguraron que no han tenido «ningún tipo de postura real».

Sumado a esto, reclaman ante la «demora y el pago en cuotas del salario».

En el comunicado difundido por el gremio indican que hay un «incumplimiento de las obligaciones de la extensión del contrato firmado en abril del 2025, deudas a proveedores, pago de salarios fuera de termino y en cuotas, llegando al punto de que a partir de la semana que viene se reducirá el servicio de transporte generando así una mayor incertidumbre en todos los trabajadores».