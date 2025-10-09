Escándalo en Discapacidad: realizan 15 allanamientos por las presuntas coimas que involucran a Diego Spagnuolo

El escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma un nuevo capítulo. Las autoridades informaron que se están realizando una serie de allanamientos como parte de las investigación por las presuntas coimas que involucran al extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, y que salpica a los funcionarios, Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem.

La información fue confirmada por Noticias Argentinas. Detallaron que se realizan alrededor de 15 allanamientos en diversos lugares ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia.

También resaltaron que no detuvieron a nadie, pero el objetivo es encontrar celulares y aparatos electrónicos que puedan contener información clave para la causa.

Cabe recordar que la Agencia de Discapacida quedó en el centro de la polémica luego de que se filtraran los audios del extitular Diego Spagnuolo donde afirmaba presuntos pedidos de coimas. Además en las grabaciones también se hacía mención de la secretaria presidencial, Karina Milei y deEduardo “Lule” Menem.

Interpelación a Karina Milei por las presuntas coimas en Discapacidad

En la sesión del miércoles se incluyó el pedido de interpelación a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones. Ambos serán citados para responder sobre el caso de los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en el que presuntamente habría hecho mención al cobro de coimas.

El diputado Pablo Yedlin de Unión por la Patria, señaló: «Hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes, pedir informes a través de usted, presidente, para conseguir que nos contesten sobre estos temas y no lo hemos conseguido».

Con este argumento, destacó: «No tenemos otra alternativa, nuestro reglamento no nos da otra alternativa que pedir la interpelación de estos funcionarios».