Protestas en el puente carretero que une Neuquén – Cipolletti: docentes movilizan en el inicio del ciclo lectivo 2026 este lunes
Bajo el lema "Sin respuestas no hay inicio posible", los gremios ADUNC y UnTER trasladan el reclamo a los accesos interprovinciales. Hay volanteadas y concentraciones. Los horarios y puntos de encuentro.
El inicio de ciclo lectivo 2026 en Neuquén y Río Negro comenzó este lunes con paro y movilización docente. Con el arranque de la jornada, los gremios anunciaron una protesta en el puente carretero que une Neuquén y Cipolletti.
Si bien aún no detallaron si se tratará de un corte total o parcial, los gremios Adunc y Unter confirmaron que el tránsito se verá demorado por la entrega de volantes para visibilizar su reclamo. ¿A qué hora empieza la concentración y cómo será el recorrido de la marcha en Cipolletti?
Seguí el minuto a minuto de la protesta docente en el puente Neuquén – Cipolletti
02/03 10:02
Adunc se suma a la movilización en los puentes carreteros
A esta movilización se sumará también el gremio de docentes universitarios Adunc en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, el reclamo la apertura inmediata de la negociación salarial docente y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el rechazo al paquete de reformas que propone el Gobierno de Javier Milei.
02/03 09:55
A qué hora empieza la protesta en los puentes
Según detallaron desde el gremio docente Unter, este lunes la convocatoria está prevista para las 10 en el Centro Cultural de Cipolletti, ubicado en el ingreso a la ciudad. Desde allí, las seccionales de Cipolletti, Cinco Saltos y Roca marcharán a los puentes carreteros.
02/03 09:40
Los motivos detrás de la movilización docente este lunes en Neuquén y Río Negro
La decisión de ATEN de sumarse a la huelga responde a un alineamiento directo con la confederación nacional. «Somos parte de CTERA y vamos a acompañar los reclamos que afectan a todo el país», señalaron desde la dirigencia local.
El conflicto docente no solo se centra en la cuestión salarial, sino que abarca una serie de demandas estructurales dirigidas tanto al Gobierno Nacional como a las administraciones provinciales.
Por su parte, los docentes universitarios manifestaron que el reclamo central es el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial, pero que según denuncian los rectores y sindicatos, el Ejecutivo nacional se niega a ejecutar plenamente.
