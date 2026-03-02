Protestas en el puente carretero que une Neuquén – Cipolletti: docentes movilizan en el inicio del ciclo lectivo 2026 este lunes

El inicio de ciclo lectivo 2026 en Neuquén y Río Negro comenzó este lunes con paro y movilización docente. Con el arranque de la jornada, los gremios anunciaron una protesta en el puente carretero que une Neuquén y Cipolletti.

Si bien aún no detallaron si se tratará de un corte total o parcial, los gremios Adunc y Unter confirmaron que el tránsito se verá demorado por la entrega de volantes para visibilizar su reclamo. ¿A qué hora empieza la concentración y cómo será el recorrido de la marcha en Cipolletti?