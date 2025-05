Quebró una cadena hotelera mundial: dejó deudas y trabajadores sin respuesta en Bariloche

La cadena hotelera Selina, que desembarcó en Bariloche en julio de 2019, en la avenida De los Pioneros y Campichuelo, quebró a nivel mundial y dejó una larga lista de acreedores en la ciudad, además de 19 trabajadores a la deriva sin respuesta por sus indemnizaciones o posibilidad de continuar las tareas.

La cadena internacional con presencia en decenas de países de todos los continentes tenía un perfil de público juvenil y nómades digitales y en 2024 fue adquirido por una nueva compañía del grupo singapurense Collective Hospitality. Meses atrás comenzó a cerrar sucursales.

El sindicato Uthgra se puso al frente de los reclamos por la situación de los 19 trabajadores que permanecían en el plantel local, luego de que en abril fueron despedidos otros 9 empleados.

La cadena Selina se instaló en 2019 en Bariloche en el complejo Villa Sofía. Gentileza

Nelson Rasini, secretario general de Uthgra, junto al asesor gremial Ovidio Zúñiga, y otros referentes sindicales, expusieron hoy ante la prensa la situación de los trabajadores de Selina, que cumplen su horario laboral aunque no tienen tareas y no hay responsables de la empresa.

Desde Uthgra señalaron que el propietario actual reside en Singapur y dieron intervención a la secretaría de Turismo para advertir a los turistas que tenían reservas y a la secretaría de Trabajo.

Uthgra reclamó por la quiebra de Selina que deja 19 trabajadores sin respuesta y varios acreedores en Bariloche. Foto: Chino Leiva

“Se veía venir porque hace unos meses pasó en Córdoba y Buenos Aires, fuimos prudentes, nos reunimos con el líder de acá que ni siquiera era gerente y el viernes abandonó las instalaciones”, relató Rasini.

Uthgra pidió una audiencia de conciliación en la secretaría de Trabajo, una vía por la que impulsan que el propietario del hotel, que alquilaba a Selina, sea declarado responsable solidario en el pago de los trabajadores.

Mientras Uthgra realizaba la rueda de prensa afuera del hotel, se presentó el propietario del edificio Rubén Puppo, quien se manifestó ser “una víctima más” de Selina que dejó una millonaria deuda de alquileres impagos.

Rubén Puppo, propietario del complejo Villa Sofía que alquiló el edificio a la cadena Selina. Foto: Chino Leiva

Puppo dijo que como propietario (junto a su esposa) del edificio, donde históricamente existió el complejo Villa Sofía, se decidió “rescindir el contrato por mora” y recuperar las instalaciones. La idea inicial era reactivarlo con un plantel de personal mínimo, de 6 a 10 personas y luego prepararlo para alquilar el complejo en temporada de invierno, para el cual «ya tengo interesados».

El empresario rechaza ser responsable solidario de la situación de los trabajadores de Selina, incluso indicó que su propuesta al gremio fue contratar un grupo de esas personas, pero sin reconocer antigüedad. Uthgra reclama que Puppo pague los salarios adeudados e indemnizaciones de la totalidad del personal, además de reincorporarlos si continúa el emprendimiento hotelero con el reconocimiento de antigüedad.

“La ley no me considera responsable solidario, no tenemos ninguna responsabilidad con el personal”, remarcó.

El propietario del complejo dijo que Selina “dejó un tendal de deudas” en Bariloche con tasas impagas, servicios, proveedores. Afirmó que también él se presentará como acreedor en la supuesta quiebra porque en octubre dejaron de pagarle el alquiler y solo consiguió pagos parciales los meses posteriores.