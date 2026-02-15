El pacto que logró el oficialismo para lograr su primer golpe político en 2026: el rol de Patricia Bullrich en la reforma laboral

En la previa del debate a la reforma laboral hubo un pacto sindical libertario que le aseguró al Gobierno de Javier Milei asegurarse la media sanción en el Senado. Patricia Bullrich, la jefa del bloque del oficialismo, ejerció un rol clave en las negociaciones y en realizar algunas modificaciones a la iniiciativa original.

El proyecto tras su aprobación ahora pasará a Diputados.

Patricia Bullrich, CGT y negociaciones por la reforma laboral

Bullrich dejó la cuota solidaria, uno de los más fuertes reclamos de la CGT. Fue uno de los cambios que hubo luego de conversaciones aque tuvo la exministra de Seguridad. También estuvo el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, describió Infobae. Además participaron referentes del PRO. En medio del debate la central gremial convocó una movilización pero no un paro general.

Otro de las claves de la negociación fue levantar el capitulo fiscal de la baja del impuesto a las Ganancias que iba a repercutir en los ingresos provinciales. Eso fue clave para que la norma tuviera el apoyo de gobernadores.

En las conversaciones un rol central tuvo Bullrich, y luego Martín y Eduardo Lule Menem, El ministro del Interior, Diego Santilli, fue quien concentró el diálogo con los mandatarios provinciales. “Santiago (Caputo) se borró dos días antes”, aseguró un dirigente sindical citada por el medio de Buenos Aires.

La postura de la CGT en el contexto del tratamiento de la reforma levantó críticas entre varios sectores del sindicalismo. “Priorizamos las organizaciones sindicales, sí. Estratégicamente había que mantener la estructura gremial primero para después ir por el resto”, se defendió uno de ellos. “Teníamos la presión encima, la votación estaba perdida”, sostuvo una fuente del sindicalismo.

Una de los puntos que se sumó y que despertó críticas entre la oposición fue el cambio en licencias por enfermedad. Se establecen el pago del 75% o 50% del total según los casos. EL peronismo y la Izquierda buscan quitar ese artículo. Saben que es dificil lograr un rechazo general de la norma,

Cómo fue la votación en el Senado de la reforma laboral

La votación arrojó 42 votos a favor y 30 en contra, pasadas la 1.20 de la madrugada del jueves pasado. Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados

El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños.

Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

Con Noticias Argentinas e Infoabe