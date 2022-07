Río Negro sin clases lunes y martes: UPCN también va al paro

Los afiliados a UPCN también harán paro el lunes y martes de la semana que viene en Río Negro.

De esta manera, es un hecho que la provincia no podrá reanudar las clases con normalidad el próximo lunes, porque aun faltando la decisión del Congreso de Unter -que debate desde la mañana en Viedma- ya se sabe que las escuelas no tendrán porteros.

Cabe recordar que esta mañana se anunció el rechazo y plan de lucha de ATE, el otro sindicato que concentra la representación de los trabajadores de ese sector del sistema educativo.

Desde UPCN se informó la decisión luego del mediodía, explicando que hubo un pedido del personal de servicio de apoyo de las escuelas que adelantó los tiempos internos.

La respuesta formal a la última oferta de aumento que hizo el gobierno provincial se preveía para el martes 26, según habían indicado desde la conducción provincial del sindicato.

“Nos propusieron dos sumas fijas a percibir con los haberes de julio $2500; agosto $4500 no remunerativo y no bonificable y un 7% para el mes de septiembre. Desde esta organización gremial manifestamos que no es suficiente la oferta dada, porque a nuestro entender no soluciona la problemática económica de la mayoría de los trabajadores”, habían anticipado desde UPCN luego de la reunión del Consejo de la Función Pública.

El gremio reclamó sinceridad al gobierno, para aceptar que “las sumas fijas son aumentos regresivos, ya que no impactan equitativamente en los salarios de todas las categorías”.

“Tanto es así que las sumas fijas propuestas para julio y agosto representan para la categoría 18 el 4,8% de aumento, para la categoría 15 el 5,7%, para la categoría 12 el 6,4% y para la categoría 1 el 8% en un contexto inflacionario estimado para el mes de julio de 7 % de mínima a hoy”, se precisó.

Por eso advirtieron a la gobernadora, Arabela Carreras, que “las medias verdades no son buenas consejeras, parece que el esfuerzo corresponde solo a los trabajadores públicos”.