Se levantaron las protestas en los puentes y rutas para la previa del fin de semana largo

Este miércoles también estuvo marcado por el caos de tránsito, en la previa del fin de semana largo. En Río Negro, los docentes de Unter y los estatales de ATE están de paro de 24 horas, y realizaron protestas en los puentes carreteros y marcha en Viedma. En Neuquén, las organizaciones sociales convocaron a manifestaciones en distintos puntos en rechazo al recorte de planes sociales del Gobierno nacional. Si bien ya finalizaron las manifestaciones, continúa la protesta de ATE en Plaza Huincul.

Puentes que unen Neuquén y Cipolletti

Las organizaciones sociales se movilizaron a los puentes carreteros que unen Neuquén con Cipolletti y realizaron un corte total, por lo que del lado de Neuquén los puentes estuvieron inhabilitados. A las 13 se levantó el bloqueo, por lo que los puentes están liberados.

Del lado de Cipolletti las seccionales de UNTER de Villa Regina, Allen, Cinco Saltos y Cipolletti concentraron en la rotonda de la entrada a la localidad y realizaron una volanteada. Pasadas las 12 horas se levantó la protesta.

General Roca

El Frente Piquetero Provincial y la Corriente Clasista Combativa marcharon desde las 9 en el centro de Roca. Se apostaron en diferentes puntos estratégicos y finalizaron las protestas pasadas las 13.

Desde las organizaciones informaron que no planean realizar un corte de ruta. Foto: Florencia Salto

Puente Dique Ballester

Los trabajadores de la economía popular movilizaron a partir de las nueve.

Centenario

Pasadas las 11 el referente de la CCC en Centenario, Hugo González, informó que el corte que se llevaba a cabo en la Ruta 7, en la tercera rotonda, se había levantado.

Desde las seis hasta pasadas las 11 estuvo cortada la mano que va hacia Planicie Banderita, pero hubo caminos alternativos por las chacras.

Plaza Huincul

El gremio ATE, a través de la seccional Cutral Co y Plaza Huincul, resolvió no trasladarse hasta la Ruta 22, y, en cambio, continuarán como ayer en el ingreso al Complejo industrial de YPF, en Plaza Huincul. Están allí desde las 9, aproximadamente.

San Patricio del Chañar

A las 8:30 la UTEP se apostó a la vera de la ruta 22, en los semáforos, con cartelería y luego cortaron el tránsito. Finalizaron el reclamo a las 13.

Viedma

Unter movilizó en la plaza San Martín.

Paros y reclamos

Los docentes de Unter llamaron a paro durante 24 horas y ATE Río Negro anunció que sumaba 24 horas de huelga para este miércoles, luego de las que había cumplido ayer. En ambos casos, denuncian al gobierno de Arabela Carreras de incumplir con el último acuerdo salarial y exigen la correcta liquidación del 10% de recupero salarial, que se depositó el 24 de noviembre.

Las organizaciones sociales que se movilizan en Neuquén rechazan «el intento de depurar» el padrón de beneficiarios de planes sociales. Ayer, algunas de las agrupaciones cortaron las rutas en reclamo del pago y levantaron la medida de fuerza cuando la Justicia habilitó a Desarrollo Social de la Nación a abonarlos, lo que ocurriría hoy. Sin embargo, la cartera daría de baja 20 mil planes, lo que conduciría a que el conflicto se sostenga.

Uno de los comunicados fue firmado por UTEP, CETEP, C.C.C., frente DARÍO SANTILLÁN, MTE y SOMOS Barrios de Pie. Remarcaron: «Les hacemos una propuesta: si quieren depurar ¿por qué no empiezan por los evasores y los millonarios? ¿por qué no se auditan los barrios privados? ¿por qué no se pone la lupa sobre contratistas? También pueden “auditar” a jueces o al menos.» El Movimiento Evita lanzó su propia convocatoria, pero con el mismo mensaje.

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) anunció que también irá a los puentes, con el mismo reclamo, de 9 a 13. La protesta se realizará en otras localidades como General Roca, Cipolletti, Zapala, Junín de los Andes y Cutral Co, indicó el dirigente Diego Mauro.

