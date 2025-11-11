Paro de docentes universitarios por 72 horas: gremios reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento 

El paro consta de 72 horas sin realización de clases. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El gremio de la Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Comahue (ADUNC) convocó un nuevo paro docente de 72 horas para este 12, 13 y 14 de noviembre. El último reclamo por parte del gremio se dio el 21 y 22 de octubre.

Desde ADUNC mencionaron al respecto: “Ante el profundo deterioro salarial y falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional, nuestra federación exige la inmediata convocatoria a paritaria salarial y la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, instrumentos imprescindibles para garantizar condiciones dignas de trabajo y el sostenimiento del sistema educativo público”

Ante esta situación destacaron que no cesarán de reclamar salarios dignos y aumento en el presupuesto de las universidades públicas: “vamos insistiendo y tramando la unidad para decir ¡No a la Ley de Reforma Laboral” expresaron desde ADUNC.

También destacaron la presencia de una unidad de los distintos sectores y sindicatos para frenar la Ley “ es la medida más nefasta y retrógrada en relación con los derechos conquistados como trabajadorxs” expresaron en su comunicado.

Paro de 72 horas: la medida tomada por las universidades nacionales

Miles de estudiantes, docentes y no docentes se convocaron a las calles en reclamo por La Ley de Presupuesto Universitario. Hasta el momento se realizaron 3 convocatorias en masa a nivel nacional; 23 de abril y 2 de octubre de 2024, y el 17 de septiembre de 2025.

La secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD – UBA), Ileana Celotto argumentó que se debe aplicar una ley de aumento salarial y tomar medidas para “evitar el vaciamiento de las instituciones educativas”.

Celotto mencionó que las bajas remuneraciones están provocando una crisis en el personal universitario a niveles críticos: “La ley debe aplicarse, sin más demora, no solamente porque es ley sino porque es anticonstitucional no hacerlo. Cada día que pasa se profundiza el vaciamiento de la universidad pública. Hoy, de acuerdo a lo que estipuló la ley, a nosotros nos deben un 44% de aumento. Ya es una deuda, no es un reclamo”, sentenció

La norma publicada por el Gobierno nacional el 21 de octubre en el Boletín Oficial detalló lo siguiente:

“Corresponde que el Poder Ejecutivo Nacional promulgue la Ley N° 27.795, pese a que la misma, por imperio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, quedará suspendida en su ejecución hasta tanto el H. Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere”

A continuación el Decreto 759/2025 emitido por el Boletín Oficial