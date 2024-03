Una cláusula del acuerdo entre el gobierno de Figueroa y ATE permitirá revisar la continuidad del IPC

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, consiguió este viernes su primer acuerdo salarial con ATE, tras una negociación exprés que incluyó una primera oferta el miércoles y una mejora sustantiva ayer, con el retorno de las subas atadas al Índice de Precios al Consumidor (IPC). La propuesta contiene una cláusula que le permitiría al Ejecutivo proponer cambios en las actualizaciones automáticas si el contexto macroeconómico complica su financiamiento.

El acuerdo fue firmado este mediodía por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y el secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo, tras la asamblea general que aprobó la oferta esta mañana.

«Se aprobó por unanimidad la propuesta salarial 2024. Desde la tarde de ayer, jueves 29 de febrero, seccionales del interior de la provincia realizaron asambleas para someter a votación la propuesta salarial, la que fue aprobada por amplias mayorías», señalaron hoy desde ATE.

Los trabajadores de la Unavp (viales) harán asamblea el lunes para definir la respuesta a la oferta salarial, mientras que UPCN se encuentra realizando asambleas, informó el referente José Luis Tapia.

La propuesta fue para todos la misma: actualizar los sueldos de forma trimestral con un ponderado del 50% del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estadística y Censos de Neuquén y un 50% del que mide Indec. Las subas serían en abril, julio, octubre y enero del 2025, acumulativas sobre los haberes del mes anterior.

Se trata de una propuesta de 11 meses, describieron desde el Ejecutivo, ya que no incluirá la inflación de enero, que se compensará con un bono no remunerativo ni bonificable de 150.000 pesos.

Un párrafo clave

El acta que firmó ATE hoy, y que será el mismo que replicarán UPCN y la Unavp si aceptan la oferta el lunes, contiene una cláusula nueva y es la que permitiría al gobierno maniobrar si las condiciones macroeconómicas complican la sostenibilidad del acuerdo.

La misma establece que, «si las variables macroeconómicas del país y la coyuntura fiscal de la provincia producen cambios significativos que dificulten el cumplimiento del presente acuerdo, las partes que suscriben podrán convocar a la otra parte para revisar la viabilidad y factibilidad de la aplicación del presente acuerdo».

Para el gobierno, ese párrafo que pasó desapercibido es clave porque le daría una herramienta para levantar el cumplimiento del acuerdo, justificado en razones de fuerza mayor. Claro que esta cláusula de flexibilidad no sería fácil de aplicar, así como no fue fácil que los sindicatos consideren otra fórmula de aumento que no esté atada a la inflación.

La masa salarial de la provincia hoy alcanza los 110.000 millones de pesos al mes y, de otorgar a los más de 60.000 estatales el bono de 150.000 pesos de marzo, el gobierno de Rolando Figueroa agregaría solo este mes unos 12.000 millones extra a ese número.