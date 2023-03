Unter profundiza el plan de lucha: en Cipolletti y Cinco Saltos habrá manifestaciones

El gremio docente Unter rechazó una vez más la propuesta salarial del gobierno de Río Negro y anunció un plan de lucha de ocho jornadas de paro en la provincia. En Cipolletti y Cinco Saltos el gremio docente realizará movilizaciones para reforzar el reclamo. A pesar de la conciliación obligatoria que dictó anoche, el gremio mantuvo la medida de fuerza hoy.

Esta semana la huelga será por 48 horas, luego se avanzará con una medida similar el martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de marzo, con una movilización provincial a Viedma el miércoles.

En Cipolletti el gremio docente se movilizará hoy a las 11.30 en la sede de Anses. “Queremos visibilizar nuestro reclamo. El Estado es responsable de no destrabar este conflicto” expresó el gremio en un comunicado.

La situación se replicará en Cinco Saltos el jueves. A las 10.30 iniciará una movilización en la plaza San Martín y continuarán con una olla popular al mediodía. Durante la jornada Unter hará una panfleteada para visibilizar su reclamo. Las medidas de fuerza surgieron desde el Congreso Extraordinario del gremio docente, que se reunió en Sierra Grande y cuestionó duramente la política salarial del Ejecutivo provincial.

Mientras se desarrollaba dicho congreso el gobierno de Río Negro declaró la conciliación obligatoria, el gremio asegura que no fue notificado formalmente. “Aclaramos a toda la comunidad y a nuestros compañeros docentes que eso es una falacia porque todavía no salió el acta del Congreso al Ministerio de Trabajo con la definición de las medidas. El Gobierno no puede tomar medidas sobre un hecho del que todavía no ha recibido notificación formal. Por otro lado, tampoco recibimos notificación por escrito por parte del Gobierno” manifestaron.