Unter también se movilizará en Bariloche, tras la reactivación de los paros

Con la decisión de Unter de retomar los paros a partir de mañana viernes ante la ratificación de los descuentos por los días de paros del mes pasado, la seccional Bariloche decidió sumar una movilización hasta el Centro Cívico para expresar su malestar con el gobierno.

La secretaria general de Unter Bariloche, Patricia Lande, dijo que decidieron retomar las medidas de fuerza porque el gobierno “desconoció la conciliación obligatoria” al aplicar descuentos en los salarios por paros anteriores y dijo que no tienen expectativa alguna de que lleven propuestas superadoras a la paritaria.

Al cierre del plenario provincial de secretarios generales que definió la modalidad de las protestas, Lande dijo que el nuevo paro de 48 horas que había decidido el último congreso se cumplirá mañana y el lunes.

De acuerdo a lo resuelto en el cónclave de ayer, los docentes de Bariloche y de El Bolsón se movilizarán en esta ciudad para manifestar su rechazo al aumento salarial que pretende instrumentar el gobierno provincial porque queda por debajo de la inflación.

Tienen previsto concentrarse en Moreno y Onelli a las 11. Primero marcharán hasta la sede del Ipross para dejar un petitorio y luego se dirigirán al Centro Cívico. Lande dijo que las marchas se repetirán en las cuatro localidades principales

El detonante que agravó el conflicto fue la aplicación de descuentos en los salarios. La Unter denunció que con esa conducta el gobierno provincial violó la conciliación obligatoria, que obliga a las dos partes a “retrotraer” todas las medidas de confrontación al punto anterior al conflicto.

Según Lande, “el gobierno no cumplió y el ministerio de Trabajo no le exige que cumpla, porque son parte de lo mismo”. Entendió que con esa actitud “queda claro que no hay ninguna voluntad de encontrar soluciones” y por eso en el gremio descreen que en la reunión paritaria convocada para mañana surja algún punto de acuerdo para zanjar diferencias en el tema salarial.