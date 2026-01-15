Vence la conciliación obligatoria de controladores aéreos: ¿puede haber un nuevo paro que afecte vuelos?

En las próximas horas vence la conciliación obligatoria que ordenó el Gobierno ante las medidas de fuerza que estaba llevando adelante el gremio de controladores aéreos. Sin respuestas oficiales, el sindicato advirtió que volverán a restringir tus tareas en los aeropuertos.

Según trascendió, habrá un encuentro entre empresas y gremios. Estos son los tres posibles escenarios tras esa negocación.

Si la oferta es satisfactoria, el gremio indicó que no habrá medidas ni pasajeros varados ni complicaciones en los vuelos programados. Si no hay acuerdo, volverá la restricción de tareas. Además, se volverá a activar un plazo de conciliación que podría extenderse por cinco días.

A su vez, la Justicia de Comodoro Py analizará la actuación de la conducción de Atepsa y de funcionarias de EANA por presuntos acuerdos paritarios no registrados. El motivo data de supuestos acuerdos paritarios con el expresidente Alberto Fernández en 2023.

La postura de EANA, Atepsa y la Justicia

Los primeros conflictos entre el gremio y las empresas públicas iniciaron en 2025. En julio, el sindicato advirtió de un posible paro y medidas de fuerza en la temporada invernal. En agosto se registraron tres jornadas de paro, que afectaron los despegues de vuelos.

Ante este panorama, la secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y debió suspender las protestas. En noviembre, Atepsa retomó los paros, y llevando consigo una nueva ola de cancelaciones de vuelos y demoras.

Durante las fiestas de diciembre, solo se concretaron dos jornadas de paro antes de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación vigente hasta este viernes 16 de enero. A su vez ENEA realizó una denuncia penal a Atepsa por comprometer la seguridad operacional e integridad de personal y pasajeros.

La Justicia de Comodoro Py se enfocó en el caso ligado a Alberto Fernández poco antes de dejar su mandato presidencial. El expediente partió tras una presentación del sindicato que reclamaba la aplicación de un acta que habría establecido aumentos salariales anticipados para el primer trimestre de 2024. Todo esto fuera de los controles administrativos.