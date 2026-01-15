Arancel cero para celulares: desde hoy cambia el esquema de importación en Argentina

A partir de hoy, la importación de teléfonos celulares en Argentina se realiza sin el peso de los aranceles aduaneros. La medida, contemplada en el Decreto 333, completa el cronograma de apertura que redujo la tasa del 16% al 8% el año pasado, para llegar finalmente al 0% este jueves.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó la puesta en marcha del nuevo esquema señalando que la prioridad es fomentar la competencia. Para el sector, este cambio representa un intento de normalizar un mercado que durante años estuvo marcado por una brecha de precios significativa entre los comercios locales y los circuitos de compra en el exterior o canales no oficiales.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió al tema diciendo: «Un nuevo paso en la eliminación de impuestos que permitirá mayor oferta y precios más competitivos»

Aranceles cero a celulares: los ejes del nuevo escenario comercial

La entrada en vigencia del arancel cero impacta en varios niveles de la cadena tecnológica. El principal objetivo es captar al consumidor que hoy opta por traer equipos de países limítrofes o a través de plataformas de compra internacional. Al eliminar el arancel, el precio de los canales formales (que ofrecen garantía y servicio técnico) debería acercarse al de los circuitos informales.

Según estimaciones del sector, aproximadamente uno de cada tres dispositivos que se activan en el país no proviene de la red de distribución oficial. La medida apunta a reducir el incentivo económico que alimenta este mercado paralelo.

Se espera que la quita de aranceles facilite el ingreso de una mayor variedad de modelos y marcas que, bajo el régimen anterior, no resultaban rentables para los importadores directos.

La situación de la industria nacional

Desde la Cámara de Empresas Electrónicas (Afarte), el enfoque está puesto en la eficiencia productiva. Si bien la importación legal ya no paga aranceles, la industria radicada en Tierra del Fuego mantiene beneficios fiscales, como la exención de impuestos internos (0%), lo que compensa parte de la apertura.

Sin embargo, el sector no es ajeno a la coyuntura. La caída del consumo general ha provocado que la industria deba optimizar sus costos logísticos (como el uso de bitrenes) para sostener su atractivo frente a los equipos 100% importados.

El segmento de celulares es el que mayor mano de obra demanda en el sur, y la transición hacia este modelo de competencia abierta se da en un contexto de cautela respecto a la renovación de contratos temporales.