Histórico: una misión de la NASA volvió a la Tierra por un astronauta en «grave» condición médica

Un imprevisto de salud en la Estación Espacial Internacional (EEI) obligó a la NASA a activar un protocolo de retorno anticipado. La misión SpaceX Crew-11, que debía permanecer en órbita hasta febrero, tocó tierra de forma abrupta tras detectarse una complicación clínica en uno de sus tripulantes que no pudo ser tratada en el espacio.

Aunque la agencia espacial intentó mantener el hermetismo durante los últimos días, el director de la misión, Jared Isaacman, rompió el silencio tras el amerizaje: confirmó que se trata de una «condición médica grave», aunque aseguró que el astronauta afectado se encuentra estable y «con buen ánimo».

El operativo de retorno de la NASA: 10 horas de tensión

El problema de salud se detectó el pasado 7 de enero, pero la NASA esperó la ventana meteorológica ideal para no poner en riesgo la integridad de la cápsula Dragon de SpaceX.

El descenso: la nave se desacopló de la EEI el miércoles por la noche y, tras un viaje de 10 horas y media, cayó en aguas del Océano Pacífico , frente a la costa de California, a las 03:41 hora local.

la nave se desacopló de la EEI el miércoles por la noche y, tras un viaje de 10 horas y media, cayó en aguas del , frente a la costa de California, a las 03:41 hora local. La tripulación: a bordo regresaron los estadounidenses Zena Cardman y Mike Fincke , el japonés Kimiya Yui y el cosmonauta ruso Oleg Platonov .

a bordo regresaron los estadounidenses , el japonés y el cosmonauta ruso . Primer contacto: pese a la gravedad del cuadro que motivó el regreso, los cuatro tripulantes salieron de la cápsula por sus propios medios y fueron trasladados de inmediato a un hospital local.

Por qué no se pudo tratar en el espacio

La vida en la Estación Espacial Internacional impone límites severos a la medicina. La falta de gravedad complica desde la circulación sanguínea hasta la cicatrización, y la pérdida de masa ósea y muscular es constante.

Según fuentes oficiales, si bien no fue una «emergencia de vida o muerte» que requiriera bajar en dos horas, la NASA determinó que la patología del astronauta —cuya identidad se mantiene bajo reserva por privacidad médica— requiere equipamiento de alta complejidad que solo está disponible en la Tierra.

Tras pasar la noche en observación, los cuatro astronautas volarán este viernes al Centro Espacial Johnson, en Texas. Allí, el tripulante afectado comenzará un tratamiento especializado, mientras que el resto del equipo iniciará el riguroso programa de rehabilitación post-vuelo para readaptar sus cuerpos a la gravedad terrestre.